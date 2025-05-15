Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар о попытке Эстонии задержать корабль "теневого флота" РФ

Как (не) срабатывает НАТО без Украины.

Итак, вчера ВМС Эстонии пытались задержать для проверки очередной танкер, шедший в российский порт под погрузку нефтью. Судно шло под флагом Габона и на команду с эстонского корабля сменить курс не реагировало. Операции задержания, по версии российской стороны, способствовали не только на море, но и с воздуха — в небе находились самолеты ВВС Польши (МиГ-29) и Португалии (F-16, подтверждения этому нет), боевая авиация которой участвует в миссии НАТО по защите неба над странами Балтии.

И вдруг появляется российский истребитель Су-35, по версии опять же с российской стороны, разгоняющий всех воздушных и морских преследователей, и танкер благополучно причаливает к терминалу Усть-Луга под загрузку.

Эстонская версия не дает подробностей как на самом деле все было, но суть в том, что, во-первых, остановить танкер на инспекцию не удалось, а во-вторых, российский истребитель, минуту находившийся в воздушном пространстве Эстонии, не был перехвачен.

Но мой пост не столько об этом, сколько о другом. И даже не о том, как (не) работает НАТО в миссии по защите воздушного пространства Балтии.

Смоделируем ситуацию, что в Балтийском море были бы украинские МБЭК "Магура". Что было бы с тем Су-35, который препятствовал эстонцам остановить танкер на осмотр? Правильно, с ним бы случилось то же, что и 2 мая с двумя российскими Су-30, которые были уничтожены над Черным морем нашими "Магурами" под руководством "Группы 13" ГУР МОУ.

Как раз вчера в Киеве состоялась презентация этого уникального МБЭКа (на фото ниже МБЭК с двумя ракетами АИМ-9 Sidewinder со спецом из "Группы 13"). Об этом будет в СМИ, я же со своей стороны могу сказать, что пора нам открыть "Балтийский фронт" противодействия российской агрессии против Украины и Европы.

Если украинские МБЭКи зайдут на Балтику, то где окажутся корабли российского Балтийского флота? Верно, там же, где и флагман ЧФ крейсер "Москва" — на морском дне. А уцелевшие будут тихонько стоять у причалов в восточном секторе моря. Авиация Балтфлота также пополнит подводный склад, который пока состоит из двух Су-30 и двух вертолетов Ми-8, уничтоженных "Магурами" 31 декабря 2024 года вблизи Крыма.

И НАТО на Балтике будет чувствовать себя более защищенной.

П.С. Кстати, Россия все больше начинает бряцать оружием на Балтике. Корабли Балтфлота интенсифицировали обучение, авиация совершает провокационные облеты акватории. И это в море, которое считается морем ЕС и НАТО, особенно после вступления в союз Финляндии и Швеции. Поэтому, дорогие эстонские друзья, дайте нам пункт базирования где-то на Балтике и наши "Магуры" покажут агрессору, как выглядит "Кузькина мать" в морском исполнении. Иного он не понимает.

Источник: сообщение Гончара в Facebook.