Москве выгодно, чтобы в мире была вечная война

Хозяин Кремля Владимир Путин преследует две главные цели: восстановить Российскую империю и заставить США уважать Москву как равноправного партнера. Американский эксперт объяснил, почему именно вступление Украины в Альянс разрушает все планы хозяина Кремля.

Об этом рассказал известный аналитик доктор Стивен Бланк в интервью 24 каналу. Эксперт прокомментировал заявление советника президента США Кита Келлога о возможной приостановке расширения НАТО.

Трамп неоднократно заявлял о своем негативном отношении к вступлению Украины в НАТО. Такая позиция, по мнению Бланка, могла иметь смысл до 2014 года и аннексии Крыма, но после полномасштабного вторжения России в 2022 году она уже не актуальна.

"Единственный способ обеспечить безопасность Украины и всей Европы – это принять Украину в НАТО. Россия может заявлять, что расширение НАТО – это угроза, но это чепуха. Угроза существует только для автократии Путина, ведь это означает конец всех надежд на восстановление Российской империи", — сказал Бланк.

Никакая система европейской безопасности не может сосуществовать с Российской империей. За эту авантюру русский народ платит страшную цену: миллион погибших, пропавших без вести и раненых. Также мы находим экономическую стагнацию РФ.

Россия не может победить в этой войне. Однако это понимают все кроме главы РФ и его ближайшего круга. Они верят в возможность достижения целей любой ценой.

Без Украины в НАТО Россия будет поддерживать постоянное состояние войны с Европой. Путин мечтает о глобальной империи и хочет заставить Америку относиться к России как равноправному партнеру времен холодной войны.

Такой сценарий невозможен, поскольку Россия уже зависит от Китая и подчинена ему. Ресурсы российского правительства не позволяют создавать положительные программы в мире — оно только разрушает, а не строит.

Москва стремится установить постоянное осадное положение в мировой политике. Это неприемлемо не только для США, но и для многих других стран. Результатом станет вечная война по всему миру — не только в Европе, но и в Африке, Ближнем Востоке, Корее и Китае.

Напомним, Венгрия и Словакия выступили против важной антироссийской инициативы. Прекращение поставок российской нефти и российского газа в Венгрии посмели назвать "шантажом Владимира Зеленского".