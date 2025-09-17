Сравнивают с Шапокляк, НЛО и торшером: сеть "взорвалась" шутками о луке Мелании Трамп в Винздоре
-
-
Первая леди США снова появилась в широкой шляпе, которая почти прикрывала ее лицо
Первая леди США Мелания Трамп снова оказалась в центре внимания из-за выбора головного убора. На встрече с королем Чарльзом III и королевой Камиллой, жена президента Америки появилась в шляпе, которая почти полностью закрывала ее лицо. Похожий аксессуар Мелания выбрала для инаугурации Дональда Трампа.
После фото со встречи в Виндзорском замке, украинцы "взорвались" шутками. Одни сравнивают Меланию с певицей Клавдией Петровной, Шапокляк, другие – ее головной убор – с "бабушкиным торшером с абажуром".
- "У моей бабушки был такой торшер с абажуром"
- "Тетя Клара"
- "А ди-джей венс?"
- "Старушка Шапокляк"
Также пользователи сети в комментарии сбрасывают мемы и сравнивают первую леди США с Киллианом Мерфи, Майклом Джексоном и персонажами из аниме. Украинцы даже увидели схожесть шляпы Мелании с НЛО.
Стиль Мелании всегда был предметом пристального внимания, и в этот раз не стало исключением. Для одних ее смелые модные эксперименты – это признак изящества и оригинальности, для других – повод для шуток и мемов.
