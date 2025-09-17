Сравнивают с Шапокляк, НЛО и торшером: сеть "взорвалась" шутками о луке Мелании Трамп в Винздоре

Первая леди США снова появилась в широкой шляпе, которая почти прикрывала ее лицо

Первая леди США Мелания Трамп снова оказалась в центре внимания из-за выбора головного убора. На встрече с королем Чарльзом III и королевой Камиллой, жена президента Америки появилась в шляпе, которая почти полностью закрывала ее лицо. Похожий аксессуар Мелания выбрала для инаугурации Дональда Трампа.

После фото со встречи в Виндзорском замке, украинцы "взорвались" шутками. Одни сравнивают Меланию с певицей Клавдией Петровной, Шапокляк, другие – ее головной убор – с "бабушкиным торшером с абажуром".

Кейт Миддлтон, принц Уильям, Дональд Трамп, Мелания Трамп. Фото: Getty Images

"У моей бабушки был такой торшер с абажуром"

"Тетя Клара"

"А ди-джей венс?"

"Старушка Шапокляк"

Сеть "взорвалась" шутками

Королева Камилла и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Также пользователи сети в комментарии сбрасывают мемы и сравнивают первую леди США с Киллианом Мерфи, Майклом Джексоном и персонажами из аниме. Украинцы даже увидели схожесть шляпы Мелании с НЛО.

Мемы о луке Мелании Трамп

Стиль Мелании всегда был предметом пристального внимания, и в этот раз не стало исключением. Для одних ее смелые модные эксперименты – это признак изящества и оригинальности, для других – повод для шуток и мемов.

