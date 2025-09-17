На фоне слухов об инсульте Трамп прибыл в Британию: как он сейчас выглядит и что говорят о его здоровье эксперты (фото)
Президент США может страдать от тяжкого недуга
Нынешний глава Соединенных Штатов прибыл со вторым государственным визитом в Великобританию. Лишь недавно в медиа попали фото искривленного лица Дональда Трампа и по сети быстро распространились слухи о вероятном инсульте у политика.
Как пишет Reuters, две страны готовятся подписать инвестиционные соглашения и восстановить деловые отношения. Особое внимание экспертов привлекло состояние президента США, который, впрочем, после высадки самолета в Туманном альбионе выглядел вполне радостно и, как ни странно, сопровождал свою жену Меланию за ручку — а все ведь судачат об их непубличном расставании.
Чем болен Дональд Трамп
Вопрос о состоянии здоровья американского лидера все больше привлекает внимание общественности после серии тревожных инцидентов и заявлений экспертов. На фоне 79-летнего возраста Трампа, некоторые специалисты высказывают опасения относительно возможного когнитивного упадка и признаков деменции у мужчины, пишет The Daily Beast.
Клинический психолог Джон Гартнер предполагает, что у президента может быть "начинающая деменция". Также эксперт отмечает у мужчины признаки когнитивных нарушений: изменения в манере речи, ухудшение памяти и необычное поведение во время публичных выступлений.
Одним из наиболее значимых доказательств, о которых мы говорили в последнее время, было его психомоторное состояние: мы наблюдаем ухудшение его двигательных функций, что также характерно для деменции, поскольку при деменции наблюдается ухудшение всех способностей, всех функций
Доктор обратил внимание и на отеки на лодыжках Трампа, которые могли бы свидетельствовать о сердечной недостаточности, а также на синяки на руках и опущение лица, что может быть признаком инсульта.
Стоит учесть, что Белый дом отвергает заявления об упадочном состоянии политика, ссылаясь на заявление бывшего врача Трампа Ронни Джексона, который утверждает, что президент находится в отличном физическом и психическом состоянии.
