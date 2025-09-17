Порівнюють з Шапокляк, НЛО і торшером: мережа "вибухнула" жартами про лук Меланії Трамп у Вінздорі
Перша леді США знову з'явилася у широкому капелюсі, який майже прикривав її обличчя
Перша леді США Меланія Трамп знову опинилася в центрі уваги через вибір головного убору. На зустрічі з королем Чарльзом III і королевою Каміллою, дружина президента Америки з’явилася у капелюсі, який майже повністю закривав її обличчя. Схожий аксесуар Меланія обрала для інавгурації Дональда Трампа.
Після фото із зустрічі у Віндзорському замку, українці "вибухнули" жартами. Одні порівнюють Меланію зі співачкою Клавдією Петрівною, Шапокляк, інші — її головний убір — з "бабусиним торшером із абажуром".
- "У моєї бабусі був такий торшер з абажуром"
- "Тітка Клара"
- "А ді-джей венс?"
- "Старушка Шапокляк"
Також користувачі мережі у коментарі скидають меми і порівнюють першу леді США з Кілліаном Мерфі, Майклом Джексоном і персонажами з аніме. Українці навіть побачили схожість капелюха Меланії з НЛО.
Стиль Меланії завжди був предметом прискіпливої уваги, і цього разу не стало винятком. Для одних її сміливі модні експерименти — це ознака витонченості та оригінальності, для інших — привід для жартів і мемів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що реакція Меланії на жарт Трампа про власну смерть викликала сміх у мережі. Користувачі пишуть, що вона ніколи не виглядала щасливішою.