Рус

Порівнюють з Шапокляк, НЛО і торшером: мережа "вибухнула" жартами про лук Меланії Трамп у Вінздорі

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Меланія Трамп знову з'явилася у капелюсі Новина оновлена 17 вересня 2025, 21:59
Меланія Трамп знову з'явилася у капелюсі. Фото Телеграф, Getty Images

Перша леді США знову з'явилася у широкому капелюсі, який майже прикривав її обличчя

Перша леді США Меланія Трамп знову опинилася в центрі уваги через вибір головного убору. На зустрічі з королем Чарльзом III і королевою Каміллою, дружина президента Америки з’явилася у капелюсі, який майже повністю закривав її обличчя. Схожий аксесуар Меланія обрала для інавгурації Дональда Трампа.

Після фото із зустрічі у Віндзорському замку, українці "вибухнули" жартами. Одні порівнюють Меланію зі співачкою Клавдією Петрівною, Шапокляк, інші — її головний убір — з "бабусиним торшером із абажуром".

Кейт Міддлтон, принц Вільям, Дональд Трамп, Меланія Трамп
Кейт Міддлтон, принц Вільям, Дональд Трамп, Меланія Трамп. Фото: Getty Images
  • "У моєї бабусі був такий торшер з абажуром"
  • "Тітка Клара"
  • "А ді-джей венс?"
  • "Старушка Шапокляк"
Меми про лук Меланії Трамп
Мережа "вибухнула" жартами
Королева Камілла і Меланія Трамп
Королева Камілла і Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Також користувачі мережі у коментарі скидають меми і порівнюють першу леді США з Кілліаном Мерфі, Майклом Джексоном і персонажами з аніме. Українці навіть побачили схожість капелюха Меланії з НЛО.

Меми про лук Меланії Трамп
Меми про лук Меланії Трамп

Стиль Меланії завжди був предметом прискіпливої уваги, і цього разу не стало винятком. Для одних її сміливі модні експерименти — це ознака витонченості та оригінальності, для інших — привід для жартів і мемів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що реакція Меланії на жарт Трампа про власну смерть викликала сміх у мережі. Користувачі пишуть, що вона ніколи не виглядала щасливішою.

Теги:
#Дональд Трамп #Меланія Трамп #Герцогиня Камілла #Король Чарльз III