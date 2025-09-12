"Никогда не выглядела счастливее": реакция Мелании на шутку Трампа о собственной смерти вызвала смех в сети

Мелания Трамп имела напряженное выражение лица

Во время ужина в Белом доме Дональд Трамп неожиданно пошутил о своей смерти, но внимание было приковано в этот момент не только к нему, но и к его жене. Мелания отреагировала с улыбкой, но американцы увидели в этом выражении лица сарказм. К слову, в случае внезапной смерти президента США первая леди потеряет много привилегий.

Ее выражение лица описали как "strained" — то есть напряженное, с дискомфортом. Об этом пишет издание Atlanta Black Star.

Дональд Трамп открывал мероприятие и во время произнесения речи похвалил прессу за освещение событий по поводу его "смерти" и с улыбкой добавил: "хоть я все еще здесь". Президент США также рассказал о людях, которые подходили к нему за эти несколько дней и были удивлены, что он не "шесть футов под землей". Сначала глава Америки не понимал, о чем идет речь, пока не узнал слухи о своей смерти в интернете.

Мелания Трамп посмеялась над шуткой Дональда Трампа о смерти. Фото: скриншот с видео

У гостей эти слова вызвали смех. Мелания Трамп, услышав шутки мужа, улыбнулась. Но, по мнению пользователей Threads, она выглядела счастливой, когда Дональд заговорил о смерти.

На ужине присутствовали Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Сэм Альтман. С лидерами технологических гигантов в Белом доме Дональд Трамп встретился 5 сентября 2025 года.

