Строгий траурный образ: какой наряд выбрала Мелания для инаугурации Дональда Трампа (фото)

Первая леди появилась на чаепитии в Белом доме в строгом темном образе

Мелания Трамп — новая первая леди Америки, которая сегодня, 20 января, второй раз занимает эту неофициальную должность. Она вместе с мужем Дональдом Трампом уже прибыла на традиционное чаепитие с Джо и Джилл Байден в Белом доме. Так что все увидели новый инаугурационный наряд первой леди, и надо сказать, что он сильно отличается от ее образов на инаугурации в 2017 году.

Как видно на фото со встречи Байденом с Трампами в Белом Доме, Мелания выбрала строгий, даже траурный наряд. Она выглядит элегантно и сдержанно.

Инаугурация Трампа. Фото: Getty Images

На ней приталенное черное пальто строгого кроя, под которым видно темную юбку и белый воротник. Свой образ Мелания дополнила стильной черной шляпой с белой полоской и своими любимыми черными лодочками на шпильке.

Инаугурация Трампа. Фото: Getty Images

Волосы первой леди собраны под шляпой в тугой пучок на затылке под шляпой, а на руках видно черные кожаные перчатки. К слову, можно заметить, что Мелания, позируя для официальных фото, все время придерживает шляпу на голове из-за ветреной погоды.

Инаугурация Трампа. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что этот образ Мелании Трамп кардинально отличается от ее праздничного и нарядного образа на первой инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. Тогда она надела небесно-голубой костюм с перчатками и лодочками в тон. Теперь же предстала в строгом траурном Total Black образе.

Инаугурация Трампа. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Джо Байден показал последнее фото в должности президента. Снимок был сделан на пороге Белого дома.