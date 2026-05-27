После медосмотра Трамп внезапно отменил поездку. Что не так с заявлениями о его "идеальном" здоровье

Вскоре американский лидер будет праздновать 80-летие

Президент США Дональд Трамп прошел комплексное медицинское обследование, по результатам которого заявил о своем замечательном физическом состоянии. Врачи подтвердили его готовность к дальнейшей работе, но некоторые их коллеги сомневаются в результатах медосмотра.

Как сообщает The Independent, медосмотр глава Штатов прошел в Национальном военном медицинском центре. Президент остался доволен работой медиков во время четвертой проверки его здоровья с момента начала его второй каденции. Трамп заявил, что все прошло "идеально".

"Только что закончил свое полугодовое медицинское обследование в Военном медицинском центре имени Уолтера Рида. Все прошло идеально. Спасибо замечательным врачам и персоналу!", – написал он в своей соцсети Truth Social.

После визита в больницу Трамп изменил свой график

После медосмотра Трамп внезапно объявил об отмене запланированной поездки. Он объяснил это плохим прогнозом погоды, но есть сомнения, пишет Irish Star.

"Учитывая возможные плохие погодные условия завтра (27 мая, — ред.), мы проведем заседание Кабинета министров в Белом доме и отложим поездку Кабинета министров в Кэмп-Дэвид ", — написал глава США на своей странице в социальных сетях Truth.

Отмечается, что Кэмп Дэвид расположен в штате Мэриленд, где, по прогнозам Google Weather, в среду будут идти периодические небольшие дожди с примерной вероятностью от 20% до 35%. Кроме того, обычно об изменениях в расписании президента сообщает не он, а Управление коммуникаций Белого дома.

Дневная сонливость Трампа вызывает сомнения в правдивости результатов медосмотра

Между тем, медицинский аналитик CNN доктор Джонатан Райнер выразил сомнения в прозрачности Белого дома относительно здоровья Трампа. Его беспокоит дневная сонливость президента. За последнее время Трамп, вероятно, заснул на нескольких публичных мероприятиях.

"У президента сильная дневная сонливость. Он очень часто засыпает. Он неоднократно засыпал в Овальном кабинете, когда люди разговаривали с ним, а вчера были опасения, что он мог уснуть на Арлингтонском национальном кладбище во время празднования Дня памяти", — сказал Райнер.

Трамп засыпает на публичных мероприятиях. Фото: Irish Star

По его словам, дневная сонливость может быть связана с повышенным риском деменции, сердечными заболеваниями и снижением когнитивных функций. Он добавил, что хочет знать, обратили ли медики внимание на эту проблему Трампа.

Трамп удивил шестиминутным рассматриванием колонны

Накануне визита в больницу президент США удивил тем, что в течение шести минут рассматривал колонну возле Белого дома. На видео момента можно увидеть, что Трамп гладит одну из колонн Северного портика. Затем он возвращается к своим сотрудникам и якобы поручает им сфотографировать ее. Есть предположение, что, возможно, президент увидел что-то, что требует ремонта. Однако ситуация выглядит странно.

Результаты предыдущих медосмотров Трампа

В следующем месяце Трампу исполняется 80 лет. С начала второго срока в должности президента он прошел уже четвертое медицинское освидетельствование.

Почти пятичасовой осмотр, проведенный врачом Белого дома президента, капитаном ВМС Шоном Барбабеллой в апреле прошлого года, включал лабораторные и когнитивные оценки.

"Президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию", — заявил врач.

Трамп с врачами. Фото: Irish Star

Однако Трамп снова обратился к врачу в июле 2025 года после того, как у него возникли отеки лодыжек и синяки на правой руке. Ему диагностировали хроническую венозную недостаточность – состояние, при котором вены ног неэффективно возвращают кровь к сердцу, что приводит к ее скоплению в нижних конечностях, в результате они могут отекать.

В октябре Трамп прошел очередное медицинское обследование. Согласно докладной записке врача Белого дома Барбабеллы, оценка включала "углубленную визуализацию, лабораторные тесты и профилактические оценки здоровья, проведенные многопрофильной командой специалистов".

Сам Трамп рассказал, что ему сделали МРТ и результаты были "идеальны". Он также заявил, что отлично сдал когнитивный тест.

Как рассказывал "Телеграф", в сети предположили, что Трамп носит подгузники. На его новых фото заметили большую выпуклость, торчащую из-под брюк.