Основал ОУН и был мишенью Москвы: кто такой полковник Коновалец, тело которого наконец вернут в Украину

Через 88 лет после гибели его тело возвращается на Родину

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На кладбище "Кросвейк" в Роттердаме провели эксгумацию останков полковника Армии УНР, первого главы ОУН Евгения Коновальца. Его прах вернут в Украину и перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

Об этом 11 августа сообщили в Офисе Президента Украины.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского организационные вопросы решали Кирилл Буданов и команда Офиса Главы государства, Андрей Сибига и команда Министерства иностранных дел, Александр Алфёров и команда Украинского института национальной памяти.

В церемонии приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, глава УИНП Александр Алфёров, представители украинской общины Нидерландов и "Пласта", Украинской стрелецкой общины Канады и Украинского национального объединения Канады, а также духовенство УГКЦ.

В Роттердаме была проведена эксгумация останков Евгения Коновальца. Фото: Офис Президента

Теперь останки Коновальца должны перевезти в Украину. В Офисе президента сообщили, что церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве, после чего полковника перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище. Детали церемонии обещают сообщить дополнительно.

Решение о перезахоронении приняли в июле

25 мая 2026 года заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что Украина уже получила разрешение на перезахоронение Евгения Коновальца.

15 июля Кабинет министров принял распоряжение, которым постановил перезахоронить останки Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища. В документе его назвали государственным, военным и политическим деятелем и выдающимся борцом за независимость Украины в XX веке.

Правительство также утвердило план организационных мероприятий. Министерству иностранных дел поручили взаимодействовать с нидерландской стороной по вопросам разрешений на эксгумацию и перевозку останков в Украину.

План предусматривает торжественные мероприятия во время пересечения украинской границы, чествование памяти Коновальца в Киеве и его перезахоронение с отданием воинских почестей.

Кто такой Евгений Коновалец

Евгений Коновалец родился 14 июня 1891 года в селе Зашков недалеко от Львова. Учился во Львовской украинской академической гимназии, а позже изучал право во Львовском университете, где еще в студенческие годы присоединился к украинскому общественному движению.

Евгений Коновалец

В 1914 году, после начала Первой мировой войны, Коновальца мобилизовали в австрийскую армию. В следующем году он попал в российский плен, а после революционных событий 1917 года бежал из лагеря и добрался до Киева.

Там Коновалец стал одним из организаторов Сечевых стрельцов. С января 1918 года он командовал этим формированием, которое стало одним из наиболее боеспособных подразделений Армии УНР. Сечевые стрельцы участвовали в боях против большевистских войск, а в конце 1918 года Коновалец командовал Осадным корпусом войск УНР.

В конце 1919 года положение Армии УНР стало критическим. Из-за боевых потерь и эпидемии тифа армия оказалась между польскими, большевистскими и деникинскими войсками, а Стрелецкий совет принял решение о самороспуске Сечевых стрельцов.

После этого Коновалец оказался в польском лагере интернированных в Луцке. Весной 1920 года по поручению Симона Петлюры он занимался организацией украинских воинских частей из бывших военнопленных в Чехословакии и Италии. После поражения украинских освободительных соревнований Коновалец остался за границей и продолжил деятельность, направленную на борьбу за украинскую государственность.

Евгений Коновалец

В 1920 году при его участии создали Украинскую военную организацию. Коновалец возглавил ее и развивал сеть на украинских землях и в Европе.

В 1929 году на конгрессе в Вене объявили о создании Организации украинских националистов. Евгения Коновальца избрали главой ее провода.

Как погиб Коновалец

Именно деятельность Коновальца за границей привлекла внимание советских спецслужб. В 1933 году в Москве начали планировать его ликвидацию, а исполнителем операции стал советский агент Павел Судоплатов.

23 мая 1938 года Судоплатов встретился с Коновальцем в Роттердаме и передал ему коробку конфет со взрывным устройством. В результате взрыва Коновалец погиб. Ему было 46 лет.

Евгения Коновальца похоронили на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме. Могила имела временный статус, поскольку предполагалось, что впоследствии Коновальца перезахоронят в Украине. Там он оставался похороненным почти 88 лет.

Могила Евгения Коновальца в Роттердаме

Почему Коновалец имеет особое значение для Украины

В мае Украина уже перезахоронила на Национальном военном мемориальном кладбище Андрея Мельника — полковника Армии УНР и главу ОУН. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что государство будет работать над возвращением других деятелей украинского освободительного движения.

Этот процесс происходит параллельно с созданием Украинского национального пантеона. 1 июля Верховная Рада приняла закон о его создании — места, где будут чествовать и хоронить выдающихся деятелей, внесших вклад в борьбу за независимость Украины.

Коновалец — одна из таких ключевых фигур. Он прошел путь от командира Сечевых стрельцов до основателя УВО и первого главы ОУН, а после поражения Украинской революции продолжил борьбу за государственность за пределами Украины.

"Хотя Евгений Коновалец и не дожил до независимой Украины, но именно он заложил основы освободительного движения в Украине, которое продолжило свою борьбу еще на десятилетия", — отмечал историк Андрей Стецюк в программе "Ранок Вдома".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Польше возмутились национальный пантеон Украины.