Вы точно не делали так: украинка показала метод, с которым она забыла об уборке кухонной плиты

Этот трюк может удивить даже опытных хозяек

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Любая кухонная плита загрязняется при приготовлении пищи. Но индукционную можно защитить дешевым предметом – после приготовления его достаточно снять и выбросить, не тратя время на мытье поверхности. Это так же защитит от потертостей.

Своим простым способом защитить плиту поделилась украинка под ником lys_crochet.ua в соцсети Threads. Она показала, что кладет под кастрюлю обычное бумажное полотенце прямо на поверхность индукционной плиты.

По словам женщины, во время приготовления полотенце не горит и не выдает неприятного запаха. При этом оно создает дополнительный слой между дном кастрюли и стеклянной поверхностью, помогая избежать появления новых царапин.

Автор призналась, что нашла этот способ после того, как уже успела поцарапать свою плиту. Теперь, по ее словам, бумажное полотенце помогает хранить поверхность чистой и без новых следов.

Кроме того такой метод поможет уменьшить скопления остатков пищи и жира.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что газовые плиты уже давно стали привычным выбором для кухни, однако сегодня их постепенно вытесняют другие модели. Причина не только во внешнем виде — для многих важны скорость нагрева, удобство использования и простота ухода.