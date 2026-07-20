Трамп взял на футбол двойника Мелании? Слухи породила одна вещь в ее образе (фото)

Этот аксессуар первая леди почти не снимала на продолжении матча

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Появление первой леди США Мелании Трамп на финале чемпионата мира по футболу 2026 года неожиданно вызвало волну обсуждений в соцсетях. Пока Дональд Трамп вошел в историю как первый действующий президент США, посетивший финал мундиаля, пользователи интернета спорили совсем о другом — действительно ли рядом с ним была Мелания, уже давно подозреваемая в наличии двойника.

56-летняя первая леди появилась на трибунах вместе с президентом США, где они наблюдали финальный матч между Аргентиной и Испанией. Для выхода она выбрала светлый образ – белые брюки, рубашку, бежевый бомбер и большие темные очки.

Именно очки и послужили поводом для новой волны конспирологических теорий. В соцсетях стали появляться посты, авторы которых предполагали, что рядом с Дональдом Трампом находилась якобы не настоящая Мелания, а ее двойник. Некоторые пользователи обратили внимание на то, что первая леди почти не снимала очки, хотя сидела в крытой VIP-ложе за защитным стеклом.

Дональд Трамп и Мелания Трамп на чемпионате мира по футболу 2026 года. Фото: Getty Images

На самом деле, теория о так называемой "фальшивой Мелании" существует уже почти десять лет. Она возникла еще в 2017 году после одного из публичных мероприятий с участием президентских супругов.

Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Тогда приверженцы конспирологических теорий заявляли, что роль первой леди якобы исполняет другая женщина. Тогда заявляли об отличиях в чертах лица, прическе, осанке или даже обуви. Ни одно из этих утверждений так и не нашло подтверждения.

На финале чемпионата мира Дональд и Мелания Трамп находились в VIP-ложе вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино, президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни. Перед началом матча они также присутствовали во время исполнения национального гимна США в исполнении Дженнифер Гадсон.

Дональд Трамп, президент ФИФА Джанни Инфантино и его супруга Лина Аль Ашкар. Фото: Getty Images

В соцсетях некоторые пользователи восприняли эту ситуацию с юмором. В частности, шутили, что финал чемпионата мира должен быть действительно особым событием, если Мелания добровольно провела несколько часов рядом с мужем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мелания Трамп ведет тайные прямые переговоры с Путиным. Узнайте, о чем идет речь.