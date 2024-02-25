Субсидия на общежитие: как получить студентам и какие нужны документы

Если студент будет иметь задолженность за оплату проживания в общежитии, субсидия не будет назначаться.

В Украине получать жилищные субсидии могут некоторые категории граждан, в том числе и студенты. Для этого необходимо подать ряд определенніх документов.

Заявление и декларацию для назначения субсидии можно подать лично в департаменте социальной защиты населения или на официальном сайте Министерства социальной политики. Об этом рассказали в Фактах ICTV.

Получить субсидию могут студенты дневной формы обучения. Вносить оплату за общежитие необходимо до 10 числа каждого месяца. Если студент будет иметь задолженность за оплату проживания в общежитии, субсидия не будет назначаться.

Какие документы понадобятся

Оригиналы документов паспорта и индификационного кода.

Декларация о доходах и расходах студента — для бюджетников необходимо взять справку в бухгалтерии (если не получал стипендии, то справку с нулевым доходом), для контрактников — не требуется.

Справка об обучении.

Договор аренды: если есть прописка, то не нужно; если студент не прописан в общежитии — заверенная в канцелярии копия.

Справка из паспортного стола о составе семьи и размере платежей за жилищно-коммунальные услуги (справка о том, что нет задолженности, если студент не на первом курсе).

Получить бланки для оформления субсидии на общежитие можно в профкоме студентов учебного заведения.

Что может повлиять на назначение субсидии

наличие транспортного средства, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет;

покупка или приобретение права собственности другим законным способом — квартиры (дома), земельного участка, транспортного средства;

приобретение строительных материалов и других товаров долгосрочного потребления;

оплата услуг в течение 12 месяцев перед обращением на сумму, которая составляет более 50 тыс. грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто в Украине имеет право на получении субсидии. Названы несколько категорий граждан.