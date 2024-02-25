Субсидія на гуртожиток: як отримати студентам та які потрібні документи

Якщо студент матиме заборгованість за оплату проживання у гуртожитку, субсидія не призначатиметься

В Україні отримувати житлові субсидії можуть деякі категорії громадян, у тому числі студенти. Для цього необхідно подати низку певних документів.

Заяву та декларацію для призначення субсидії можна подати особисто у департаменті соціального захисту населення або на офіційному сайті Міністерства соціальної політики. Про це розповіли у Фактах ICTV.

Отримати субсидію можуть студенти денної форми навчання. Вносити оплату за гуртожиток необхідно до 10 числа кожного місяця. Якщо студент матиме заборгованість за оплату проживання у гуртожитку, субсидія не призначатиметься.

Які документи знадобляться

Оригінали документів паспорта та ідентифікаційного коду.

Декларація про доходи та витрати студента — для бюджетників необхідно взяти довідку в бухгалтерії (якщо не отримував стипендії, то довідку з нульовим доходом), для контрактників не потрібно.

Довідка про навчання.

Договір оренди: якщо є прописка, не потрібно; якщо студента не прописано в гуртожитку — завірена в канцелярії копія.

Довідка з паспортного столу про склад сім’ї та розмір платежів за житлово-комунальні послуги (довідка про те, що немає заборгованості, якщо студент не на першому курсі).

Отримати бланки для оформлення субсидії на гуртожиток можна у профкомі студентів навчального закладу.

Що може вплинути на призначення субсидії

наявність транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менш як 5 років;

купівля або набуття права власності в інший законний спосіб — квартири (будинки), земельної ділянки, транспортного засобу;

придбання будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового споживання;

оплата послуг протягом 12 місяців перед зверненням на суму понад 50 тис. грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто має право на отримання субсидії в Україні. Названо кілька категорій громадян.