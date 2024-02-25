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Субсидія на гуртожиток: як отримати студентам та які потрібні документи

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як отримати стипендію на гуртожиток Новина оновлена 25 лютого 2024, 09:33
Як отримати стипендію на гуртожиток. Фото Колаж "Телеграфу"

Якщо студент матиме заборгованість за оплату проживання у гуртожитку, субсидія не призначатиметься

В Україні отримувати житлові субсидії можуть деякі категорії громадян, у тому числі студенти. Для цього необхідно подати низку певних документів.

Заяву та декларацію для призначення субсидії можна подати особисто у департаменті соціального захисту населення або на офіційному сайті Міністерства соціальної політики. Про це розповіли у Фактах ICTV.

Отримати субсидію можуть студенти денної форми навчання. Вносити оплату за гуртожиток необхідно до 10 числа кожного місяця. Якщо студент матиме заборгованість за оплату проживання у гуртожитку, субсидія не призначатиметься.

Які документи знадобляться

  • Оригінали документів паспорта та ідентифікаційного коду.
  • Декларація про доходи та витрати студента — для бюджетників необхідно взяти довідку в бухгалтерії (якщо не отримував стипендії, то довідку з нульовим доходом), для контрактників не потрібно.
  • Довідка про навчання.
  • Договір оренди: якщо є прописка, не потрібно; якщо студента не прописано в гуртожитку — завірена в канцелярії копія.
  • Довідка з паспортного столу про склад сім’ї та розмір платежів за житлово-комунальні послуги (довідка про те, що немає заборгованості, якщо студент не на першому курсі).
  • Отримати бланки для оформлення субсидії на гуртожиток можна у профкомі студентів навчального закладу.

Що може вплинути на призначення субсидії

  • наявність транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менш як 5 років;
  • купівля або набуття права власності в інший законний спосіб — квартири (будинки), земельної ділянки, транспортного засобу;
  • придбання будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового споживання;
  • оплата послуг протягом 12 місяців перед зверненням на суму понад 50 тис. грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто має право на отримання субсидії в Україні. Названо кілька категорій громадян.

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#Україна #Студенти #Субсидії