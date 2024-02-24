Кому в Украине дадут субсидию в марте

В Пенсионный фонд нужно сообщать, если у вас в феврале произошли изменения

В Украине продолжают назначать субсидии. После начала отопительного периода их назначают с месяца обращения. То есть, при обращении в феврале даже если ответ поступит уже в марте, субсидию назначит именно с февраля. На ответ в ПФУ есть 10 дней.

Согласно данным на портале "Дия", субсидия назначается тем людям, которые не способны самостоятельно платить жилищно-коммунальные услуги. Это могут быть граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, но важно, чтобы они официально находились на территории Украины.

Кроме зарегистрированного в жилье человека, подать документы на получение субсидии может проживающий на основании договора аренды, ВПЛ без договора аренды, индивидуальные застройщики, которым уже начисляют коммунальные услуги (если дом не сдан в эксплуатацию), а также несовершеннолетние или недееспособные лица под опекой. В последнем случае субсидия предоставляется по заявлению попечителя.

Если у вас в феврале изменились имущественные условия, в квартире зарегистрировался новый жилец или кто-то из семьи изменил семейное положение, об этом нужно уведомить Пенсионный фонд в 30-дневный срок. Тогда решение о предоставлении субсидии будет приниматься заново.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидию можно получить даже с долгами за коммунальные услуги, однако эту проблему нужно решить. Есть несколько вариантов решения, среди которых реструктуризировать долг.