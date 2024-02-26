Цены на один из самых популярных продуктов могут "драматически обвалиться": названа дата

Этот продукт едят в каждом доме

В Украине ощутимо подорожала картошка, и цены продолжают рост. Однако вскоре стоимость этого популярного продукта могут "драматично обвалиться".

"Вопрос сажать или не сажать картофель в этом году становится риторическим не только для фермеров, но и для населения. Угроза драматического обвала цен уже в первой половине лета 2024 года достаточно высока не только из-за вероятности увеличения внутреннего производства, но и за счет импорта", — прогнозирует директор департамента агропромразвития Львовской ОВА Татьяна Гетьман на своей Facebook-странице.

Нынешние высокие цены на картофель радуют производителей и печалят покупателей. По мнению Татьяны Гетьман, нестабильность на рынке картофеля может сохраниться еще на три ближайших сезона.

По данным портала "Минфин", по состоянию на 26 февраля, килограмм картошки в украинских супермаркетах в среднем стоит 26,13 грн. В январе, когда овощ резко подорожал, среднемесячная цена была на уровне 24,17 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине также может резко подорожать лук. Весной цены на него могут превысить прошлогодние уровни и обновить рекорды.