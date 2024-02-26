Ціни на один із найпопулярніших продуктів можуть "драматично обвалитися": названо дату

Цей продукт їдять у кожному будинку

В Україні відчутно подорожчала картопля, і ціни продовжують зростання. Однак незабаром вартість цього популярного продукту можуть "драматично обвалитися".

"Питання садити чи не садити картоплю цього року стає риторичним не лише для фермерів, а й для населення. Загроза драматичного обвалу цін вже в першій половині літа 2024 року досить висока не лише через ймовірність збільшення внутрішнього виробництва, а й за рахунок імпорту", — прогнозує директор департаменту агропромрозвитку Львівської ОВА Тетяна Гетьман на своїй Facebook-сторінці.

Нинішні високі ціни на картоплю радують виробників та засмучують покупців. На думку Тетяни Гетьман, нестабільність на ринку картоплі може зберегтися ще на три найближчих сезони.

За даними порталу "Мінфін", станом на 26 лютого кілограм картоплі в українських супермаркетах в середньому коштує 26,13 грн. У січні, коли овоч різко здорожчав, середньомісячна ціна була на рівні 24,17 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні також може різко подорожчати цибуля. Навесні ціни на нього можуть перевищити торішні рівні та оновити рекорди.