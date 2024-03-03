Что изменится с выплатами для переселенцев в марте 2024 года: объяснение от Минсоцполитики

Какой категории людей это коснется

С марта 2024 меняются правила для внутренне перемещенных лиц. А некоторые переселенцы могут перестать получать выплаты.

В Минсоцполитики подчеркнули, что выплаты продолжат для большинства нынешних получателей, принадлежащих к наиболее уязвимым категориям.

Автоматически продолжаются выплаты для ВПЛ, которые не имеют возможности работать, а именно:

для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

(четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность); лиц с инвалидностью I или II группы , детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет , тяжелобольных детей;

, детей , тяжелобольных детей; детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Стоит отметить, что помощь будут назначаться на всех лиц из числа ВПЛ в семье, но другие неработающие члены семьи должны зарегистрироваться в центре занятости, иначе через месяц выплачивать помощь прекратят.

Кроме этого, некоторым категориям ВПЛ могут продлить выплаты еще на полгода, если подать новую заявку. В частности, речь идет о таких случаях:

малолетний ребенок, прибывший в новое общество без сопровождения законного представителя;

беременная женщина после 30-й недели беременности;

человек, утративший трудоспособность, но не имеющий права на пенсионную выплату и/или получающий государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 грн).

Помощь также получат семьи, проживающие на территориях, где ведутся, или возможные боевые действия.

Также государство оказывает дополнительную поддержку родителям, которые не имеют возможности работать, ведь ухаживают за детьми. Поэтому по заявлению помощь будет продолжаться, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9444 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что семьи пропавших без вести военных могут обратиться в ПФУ для оформления пенсии из-за потери кормильца. На такое начисление имеют право 5 человек.