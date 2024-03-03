Що зміниться з виплатами для переселенців у березні 2024: пояснення від Мінсоцполітики

Якої категорії людей це торкнеться

З березня 2024 року змінюються правила для внутрішньо переміщених осіб. А деякі переселенці можуть перестати отримувати виплати.

У Мінсоцполітики наголосили, що виплати продовжать для більшості нинішніх отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій.

Так, автоматично продовжуються виплати для ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);

(чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність); осіб з інвалідністю I чи II групи , дітей з інвалідністю віком до 18 років , тяжкохворих дітей;

, дітей , тяжкохворих дітей; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Варто зазначити, що допомогу призначатимуть на всіх осіб з-поміж ВПО у сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості, інакше через місяць виплачувати допомогу припинять.

Крім цього, деяким категоріям ВПО можуть продовжити виплати ще на півроку, якщо подати нову заявку. Зокрема йдеться про такі випадки:

малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;

вагітна жінка після 30-го тижня вагітності;

людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та /або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 грн).

Допомогу також отримають сімʼї які проживають на територіях де ведуться, або можливі бойові дії.

Також держава надає додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, адже доглядають дітей. Тому за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 444 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що родини військових, які зникли безвісти, можуть звернутись до ПФУ для оформлення пенсії через втрату годувальника. На таке нарахування мають право 5 осіб.