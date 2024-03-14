Тушь, в которую нужно было плевать, и не только: топ-5 секретов советского макияжа, которые сейчас отвратительны (фото)

В погоне за красотой, что только не использовали

Советские женщины прилагали немало усилий, чтобы быть красивыми. Однако возможностей у СССР для этого было немного. Даже косметика, с помощью которой можно было нарисовать красивое лицо, была неприятна и не давала желаемого результата.

Если наслоить вместе все средства, то часто получался довольно вульгарный образ. О пяти самых популярных средствах декоративной косметики в СССР написало Новости.LIVE.

На первом месте известна тушь для ресниц "Ленинградская". В то время получить легендарный тюбик для многих было сложно. Тушь продавалась в маленькой коробочке, и перед использованием на нее нужно было плюнуть или добавить воды. Щеточка в комплекте была короткой и толстой, которая склеивала ресницы между собой, оставляя комочки и придавая им неопрятный вид. Чтобы немного "расчесать" ресницы, советские женщины использовали "цыганские иглы".

Второе место занимает лак для ногтей, который из прозрачного можно было превратить в цветной. Помогла одна уловка, которая имела неприятные последствия. Одним из лайфхаков того времени было высыпать красную пасту для ручек в баночку с лаком для ногтей и размешать ее, чтобы добиться желаемого оттенка. Но паста потом въедалась в ногтевую пластину и ее цвет менялся на грязно-красный. Поэтому маникюр выглядел неряшливым и пошлым.

Третье место — подводка для глаз, которой как таковой не было, а вместо нее использовали карандаши для детей. Популярны были синие и красные цвета.

На четвертом месте — помада, у которой были странные оттенки цветов. Губы женщин с морковными, светло-розовыми, фиолетовыми и темно коричневыми цветами теряли свою привлекательность и придавали пошлый вид.

И пятое место занимают известные всем голубые или синие тени для век, которые подходили не многим. Большинству женщин они лишь подчеркивали синяки под глазами и в сочетании с яркой фиолетовой или морковной помадой выглядели некрасиво.

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