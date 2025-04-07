Задолженность по алиментам или штрафу: как проверить бесплатно

Единый реестр должников: кто туда попадает и как удалить данные

Украинцы имеют безумные долги. Только по микрозаймам задолжали более 15 млрд гривен. Проверить, являетесь ли вы или кто-то другой должником, против которого открыто исполнительное производство, можно бесплатно.

Для этого существует Единый реестр должников. Это открытый онлайн-реестр Министерства юстиции Украины. Попасть в реестр просто. Исполнитель вносит данные – и уже через несколько дней они появляются на сайте. Данные обновляются ежедневно на erb.minjust.gov.ua. Но это влечет определенные проблемы. К примеру, государственные регистраторы или нотариусы обязаны проверять человека в реестре.

Необходимые данные для поиска по реестру

Такая надпись появляется, если долгов не найдено

За какие долги попадают в реестр:

алименты (даже за 3 месяца просрочки),

кредиты,

коммунальные услуги,

зарплаты (для работодателей),

другие финансовые или материальные обязательства.

В открытом доступе: фамилия, категория долга, номер исполнительного производства и статус. Для должника это проблема: могут ограничить выезд за границу, арестовать счета, конфисковать имущество. Убрать данные из реестра можно, но только после полного погашения долга. Далее исполнитель выносит постановление о завершении производства. По закону Минюст должен убрать данные из реестра в течение трех рабочих дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме реестра должников есть еще несколько бесплатных механизмов, помогающих проверить, есть ли у человека долги. Некоторые из них доступны только для проверки производств относительно себя.