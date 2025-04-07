Перед Пасхой или позже? Когда лучше всего сажать свеклу на огороде для щедрого урожая

Названо лучшее время для посева семян свеклы

Апрель — месяц, когда огородники и дачники активно планируют новый посевной сезон, распределяют площадь под разные культуры и занимаются рассадой. Многих интересует, когда лучше всего сеять красную свеклу, чтобы она дала щедрый урожай.

Семена свеклы можно сеять в открытый грунт, когда земля хорошо прогреется, пишет издание The Spruce. Учитывая резкое похолодание в Украине с морозами и снегопадами, которое началось 5 апреля, посев свеклы лучше отложить. Более того, сеять овощ лучше уже после Пасхи, которая припадает в этом году на 20 апреля.

Эксперты советуют заниматься посевом свеклы, когда средняя дневная температура воздуха достигнет 20-23 градусов по Цельсию. К этому времени почва уже хорошо прогреется и семена в земле не замерзнут и будут хорошо прорастать. Под эту культуру лучше всего выбирать участок с солнечной стороны, ей нужно много света. Кроме того, не сажайте свеклу там, где она росла в прошлом сезоне, севозмена очень важна, чтобы не допускать распространения болезней и не навредить своему урожаю.

Также рекомендовано поливать грядки со свеклой, так как этот овощ любит воду. А после того, как появятся первые всходы ее можно удобрить специальными смесями для овощей, которые можно купить в садоводческих магазинах.

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