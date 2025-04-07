Как выглядели школа и "подвал смерти" в Ягодном. Там построят мемориал (фото)

Прошло три года, а мемориал все еще в планах

Село Ягодное в Черниговской области стало известно на весь мир из-за зверств россиян, которые они творили в начале полномасштабного вторжения, весной 2022 года. Там оккупанты в течение 27 дней (с 3 по 30 марта) держали в подвале школы 367 человек.

Подвал школы враг превратил в застенки для жителей села. В третью годовщину освобождения села от российских оккупантов "подвал смерти" посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Как выглядела школа в Ягодном, где россияне удерживали украинцев как живой щит

Ягодное расположено вблизи Чернигова, россияне захватили его 3 марта 2022 года. 30 марта Силы обороны освободили село.

Школа в Ягодном. Фото: Общественное Чернигов

Все время оккупации россияне держали жителей села в подвале школы, включая младенцев и пожилых людей. Они прикрывались людьми, как живым щитом, от возможного обстрела. Самой младшей заложнице РФ было всего полтора месяца. Всего в "подвале смерти" находились 69 детей.

Одному из жителей удалось взять с собой телефон и делать фото пока батарея не разрядилась Фото: Erakogu

Люди почти месяц находились в условиях тесноты, без света возможности выходить на улицу, вентиляции и медицинской помощи. Десять пожилых людей умерли прямо в подвале, россияне не позволяли выносить их тела.

В этой маленькой комнате жили 19 человек, девять из них – дети. Фото: Ain Liiva

Еще 17 жителей села погибли на улицах населенного пункта от обстрелов или из-за действий российских военных. В Ягодном зафиксированы многочисленные нарушения прав человека, в том числе незаконные убийства, пытки и захват гражданских объектов.

Коридор подвала также был переполнен людьми. Здесь жили и спали 55 человек, в том числе семь детей Фото: Ain Liiva

В Ягодном построят мемориал — как он будет выглядеть

Пережив в школе страшные дни и ночи жители Ягодного больше не хотели, чтобы в здании учились дети. Было принято решение создать там мемориал.

В феврале 2024 года был избран победитель конкурса на лучшую концепцию мемориала в Ягодном. Им стало архитектурное бюро Derbin Arch.

"По проекту здание школы сохраняет свою форму и вписывается в среду природы и леса, где находится. Архитекторы создали визуально образ куба, из-за которого сочится вода. Куб олицетворяет все страдания и страхи войны. Вода – это слезы, которые пролили жители Ягодного. Здание школы сохранено до мелочей, за исключением центральной части, как возможность двигаться дальше и формировать новые смыслы. Вьющаяся вокруг комплекса лента — прогулочная аллея — это символ реки и покоя", — рассказали на Facebook-странице Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Перед входом в здание оставят разрушенную технику. Можно будет спуститься в подвал и подняться на второй этаж к экспозиционному пространству. Среди мемориальных экспонатов: места казней и захоронений местных жителей, остатки трофейной техники, капониров, мест крепостных укреплений оккупантов.

Проектом предусмотрено создание нового полезного для общества пространства. Внутри будут лекторий, административный блок, место для социального предпринимательства и психологической реабилитации.

Однако, как писала "Украинская правда" в марте этого года, дело затянулось. Более того, жителям не очень нравится проект.

Как сообщал "Телеграф", к концу 2023 года в Ягодном началось комплексное восстановление. Оно проходит в рамках пилотной государственной программы с сохранением территориальных особенностей строительства и предполагает не только внешнее обновление пострадавшего жилья, дорожной инфраструктуры, но и создание мемориала.