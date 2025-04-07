Весна взяла отпуск. Когда ветер принесет в Киев снег и морозы

В ближайшие дни Киев ощутит на себе непогоду

Погода в Киеве в начале этой недели предполагается сплошь облачной, мокрой и морозной. Синоптики предупреждают горожан о гололедице на дорогах.

Как сообщили в Meteofor, самые интенсивные осадки состоятся в понедельник. Они начнутся утром и должны завершиться поздним вечером.

Понедельник, 7 апреля, обещает быть сильно облачным. В течение утра-вечера ожидаются мелкие снег и дождь. Воздух днем прогреется до +1 градуса, а ночью он остынет до -1 градуса. Сила ветра в этот день достигнет сильных 12 м/с.

Вторник, 8 апреля, также прогнозируется облачным. Утром должен пройти небольшой снег. Дневная температура повысится до +3 градусов, а ночная — упадет до -1 градуса. Наибольшие порывы ветра предполагаются утром-днем — сильные-крепкие 12-13 м/с.

А вот в среду, 9 апреля, дожди и ветры покинут город, хотя облака еще будут плавать на небе. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около +3 градусов, а ночью — -2 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда морозы, которые сейчас держатся в столице Украины, покинут ее.