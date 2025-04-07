В Украине скоро подешевеет горючее: когда это произойдет

Пока что ценники только повышаются

Цены на горючее в Украине могут снизиться до 3 гривен за литр в течение следующего месяца. Об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

По словам эксперта, снижение стоимости бензина и дизельного горючего связано со значительным падением цен на нефть на мировых рынках. Однако он отметил, что это не касается автомобильного газа. Об этом Сергей Куюн сказал в эфире телеканала "Киев-24".

Куюн подчеркнул, что падение цен окажет положительное влияние не только для украинских потребителей, но и в геополитическом контексте, поскольку ослабляет финансовые возможности России.

В то же время, как свидетельствуют актуальные данные сайта "Минфин", на сегодняшний день стоимость горючего на украинских АЗС продолжает несколько расти:

бензин А-95 премиум — 59,40 грн (+0,07 грн или +0,118%);

бензин А-95 — 55,76 грн (+0,03 грн или +0,054%);

бензин А-92 — 53,29 грн (+0,26 грн или +0,490%);

дизельное топливо — 54,44 грн (+0,04 грн или +0,074%);

автомобильный газ — 36,12 грн (-0,01 грн или -0,028%).

Несмотря на текущее незначительное подорожание, ожидается, что уже в ближайшее время цены начнут двигаться в противоположном направлении благодаря глобальным тенденциям на рынке нефти. Снижение цен на АЗС будет происходить постепенно в соответствии с изменениями на оптовом рынке.

Воздействие на экономику России

Бывший народный депутат Михаил Апостол отмечает, что падение цен на нефть может оказаться серьезным ударом для экономики страны-агрессора. "Нефть — это не просто ресурс. Для России — это кровеносная система экономики. 40% бюджета страны-агрессора формируется именно по продаже энергоносителей, в том числе нефти", — отмечает Апостол.

По его словам, на фоне глобального экономического замедления, роста "зеленых" инициатив, снижения спроса со стороны Китая и манипуляций ОПЕК цена на нефть продолжает снижаться. Если она упадет до уровня 50-55 долларов за баррель, это может стать сильнее ударом, чем санкции.

Апостол отмечает, что Россия продает свою нефть с большим дисконтом, особенно через теневые механизмы. При цене нефти марки Brent в $55 для Кремля это может означать реальную цену около $40. "При цене ниже $60 бюджет России уже дефицитный. А значительная часть средств уходит на содержание войны", — подчеркивает экснардеп.

Ранее "Телеграф" также писал, что расходы на топливо для украинцев совсем скоро станут меньше уже скоро. Разница зависит от типа двигателя вашего транспортного средства.