Россиянам до Запорожья осталось менее 40 км: какая ситуация в регионе (карта)

Взрывы в городе раздаются почти каждый день

Российские оккупационные войска находятся всего в 35 км от Запорожья. Каждый день город под прицелом оккупантов, запускающих по нему дроны, КАБы и ракеты.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Запорожской областной военной администрации (ЗОВА) Иван Федоров. По его словам, сейчас самая сложная ситуация в Кушугуме.

"Враг находится в 35-40 км от Запорожья. Ежедневно взрывы, разрушения и пролет "Шахедов" через Запорожье. Именно в таком напряжении живут люди", — говорит Федоров.

Он добавляет, что каждый вечер в 8:30-9:30 россияне запускают "Шахеды", которые в основном пролетают мимо Запорожья. В городе почти каждый день раздаются взрывы. В общине Кушугума FPV-дронами оккупанты разрушают энергетику. В результате люди по 4-5 дней без света.

Отметим, что, по данным карты аналитического портала DeepState, расстояние от линии фронта до Запорожья составляет менее 30 км, а на некоторых участках до 23 км.

Расстояние от Запорожья до фронта

Запорожье на карте

Напомним, в Reuters заявили о продвижении ВСУ в Белгородской области. Западные аналитики фиксируют продвижение украинских военных на несколько километров вглубь территории РФ, но ни украинские, ни российские власти пока не подтверждают эти данные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас живет прифронтовый Купянск, который в 2 км от линии столкновения.