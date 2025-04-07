Трамп хочет украинские ископаемые: почему соглашение с США до сих пор не подписано

В состав нашей делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США находится в стадии разработки. На следующей неделе украинская делегация посетит США для ее технических переговоров, для которых Киев нанял адвокатов.

О предстоящем визите сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко Associated Press. По ее словам, новый проект соглашения от США свидетельствует, что намерение создать фонд или совместно инвестировать остается. Сейчас есть документ, отражающий позицию юридической группы Минфина США.

Он не является окончательной версией соглашения или общей позицией, подчеркнула Свириденко. Задача Украины сейчас собрать техническую группу для переговоров, определить "красные линии" и основные принципы. Привлекаются юридические, инвестиционные и финансовые советники.

"Понятно, что полные параметры этого соглашения не могут обсуждаться в интернете. Нам нужно сесть с командами и продолжить разговор лично. Это знаменует собой новый этап в отношениях с США — этап, требующий опыта во многих сферах. В конце концов, все решится в ходе переговоров", — пояснила министр.

Она отказалась публично рассказывать об официальной оценке украинской стороной нового проекта. Однако Свириденко отметила, что сейчас есть более подробный документ о создании фонда.

"Мы очень сосредоточены на том, чтобы окончательный проект соглашения после переговоров полностью отвечал нашим стратегическим интересам. Я считаю, что работа над предыдущим меморандумом показала, что обе команды способны достичь целей и договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон", — резюмировала министр.

Какие полезные ископаемые есть в Украине

В недрах Украины обнаружено около 20 000 месторождений и проявлений 117 видов полезных ископаемых. 8 172 месторождения с запасами 94 видов минерального сырья имеют промышленное значение.

В частности, на территории Украины разработаны и обнаружены месторождения нефти, газа, угля, торфа, сланцев, урана; железа, марганца, хрома и никеля, титана, магния, а также алюминия, меди, цинка, свинца. В недрах страны также золото, серебро, ртуть, бериллий, литий, цирконий, гафний, тантал, ниобий, кобальт, олово, вольфрам, молибден, ванадий, иттрий и лантаноиды и рассеянные элементы германий, скандий.

США считают стратегически важными более 20 полезных ископаемых, значительные залежи которых находятся в нашей стране. В частности, речь идет о титане, который используется для изготовления крыльев самолетов, литии, ключевом для нескольких технологий изготовления батарей, и уране, что используется в ядерной энергетике.

Как сообщал "Телеграф", министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украину нужно было "заставить" подписать соглашение по поводу полезных ископаемых еще до момента визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Подписание соглашения якобы сорвалось из — за перепалки в Белом доме.