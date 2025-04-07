Трамп снова заговорил о прекращении войны в Украине. Что сказал об атаках России (видео)

Вашингтон работает над завершением войны

Соединенные Штаты Америки продолжают вести диалог с Россией об окончании войны. Но президенту США Дональду Трампу не нравятся ракетные удары по Украине.

Об этом Трамп заявил, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One. По его словам, Россия должна закончить эту войну, и Штаты работают над этим.

"Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились", — сказал Трамп.

Однако слов президента США о том, что ему "не нравятся бомбардировки" не достаточна для остановки огня. Однако Россия готовится к новому раунду переговоров со Штатами.

Напомним, что 4 апреля Россия ударила баллистической ракетой с кассетным боезарядом по жилому кварталу в Кривом Роге. В результате атаки на детскую площадку погибли 20 человек, среди них 9 детей. Самому младшему ребенку было всего 3 года.

К тому же в ночь на 6 апреля Кремль совершил массированную атаку на Украину. Взрывы звучали в Киеве, Умани, Полтавской области и т.д. В результате удара пострадали офисы украинских телеканалов и медиа. Всего по Киеву и пригороду запустили до 10 баллистических ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Конгрессе рассказали, когда может произойти импичмент Трампа.