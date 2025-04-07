В Киеве произошел взрыв, тревогу не объявляли: что известно (фото, видео) - обновлено

Взорвался автомобиль

В Киеве в понедельник, 7 апреля, произошел взрыв – жители Антоновича и соседних улиц услышали громкий звук. После этого в соцсетях очевидцы выложили видео, на котором виден поднявшийся над землей столб густого черного дыма.

Как сообщают местные каналы, произошел взрыв автомобиля. Он продолжает гореть.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва авто нет. На месте работают все соответствующие службы. В ГСЧС г. Киева пока не прокомментировали это событие.

Впоследствии в соцсетях появились первые фото последствий возгорания. Очевидцы говорят, что на месте инцидента задержан мужчина. Впрочем, пока неизвестно, связано ли задержание с пожаром авто.

Напоминаем, обычное авто с двигателем внутреннего сгорания может взорваться из-за утечки топлива, контактирующего с источником возгорания, или из-за перегрева топливной системы. Часто это происходит из-за технических неисправностей, повреждения топливного бака во время аварии или возгорания паров бензина в ограниченном пространстве. Автомобили, оборудованные газобаллонными системами, имеют дополнительные риски из-за возможных проблем с газовым оборудованием.

Относительно электромобилей основные причины взрыва связаны с литий-ионными аккумуляторами. Повреждение батарейного блока в результате аварии или замыкания в электрических системах может привести к возгоранию и взрыву. Также опасны перегрев аккумуляторной батареи или контакт поврежденного аккумулятора с водой. Неправильная зарядка или хранение электромобиля также повышает риск. Оба типа автомобилей также могут взорваться из-за внешних факторов, таких как умышленный поджог или неправильное техническое обслуживание и несанкционированные модификации.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Ровно произошел теракт. В результате взрыва авто есть пострадавшие (видео).