Не говорите "купляти": как на украинском поговорить о покупках

В словарях для обозначения приобретения чего-то есть два слова

В речи украинцев часто встречаются слова, которые являются устаревшими или имеют разговорный оттенок. Некоторые из них вообще следует убрать из своего лексикона.

Одним из таких "языковых извращений" является слово "купляти". Известный украинский языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить о покупках. Все подробности он озвучил в эфире "Сніданку з 1+1".

Языковед отметил, что в словарях для обозначения приобретения чего-либо есть оба слова: и "купувати", и "купляти". Но, слово "купляти" имеет отметки "разговорное" и "редко употребляемое". Авраменко пояснил, что, согласно отметкам, слова "купляти" лучше избегать.

"Наверняка, оно образовано от российского слова "купля". На украинском – "купівля",

– подчеркнул Авраменко.

Тем, кто хочет говорить на изысканном украинском, он советует употреблять форму "купувати".

Ранее "Телеграф" рассказал своим читателям, как на украинском языке правильно сказать "рукоятка". Оказалось, что в мове есть подлинные слова на обозначение этой части изделия.