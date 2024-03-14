Не говоріть "купляти": як українською поговорити про покупки
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У словниках для позначення придбання чогось є два слова
У мовленні українців часто зустрічаються слова, які є застарілими або мають розмовний відтінок. Деякі з них взагалі слід прибрати зі свого лексикону.
Одним із таких "мовних збочень" є слово "купляти". Відомий український мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно говорити про покупки. Усі подробиці він озвучив в ефірі "Сніданку з 1+1".
Мовник відзначив, що у словниках для позначення придбання чогось є обидва слова: і купувати, і купляти. Але слово "купляти" має позначки "розмовне" і "рідко вживане". Авраменко пояснив, що, згідно з відмітками, слова "купляти" краще уникати.
"Напевно, воно утворене від російського слова "купля". Українською — "купівля", – наголосив Авраменко.
Тим, хто хоче говорити вишуканою українською, він радить вживати форму "купувати".
Раніше "Телеграф" розповів своїм читачам, як українською мовою правильно сказати "рукоятка". Виявилося, що у мові є оригінальні слова на позначення цієї частини виробу.