Почему все же пенсии индексировали на 8%? — в Минсоцполитики объяснили подсчеты

"Телеграф" побывал на Форуме "Община для людей: место, где хочется жить" и получил ответы на ряд важных вопросов для людей и о людях

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сегодня представила новые социальные услуги и ответила на вопросы представителей общин и журналистов.

Один из них — об индексации пенсий в марте 2024 года. Согласно решению Кабинета Министров, индексация пенсий в марте 2024 года составит 7,9% от базовой суммы и в среднем выростет на 322 гривны, тогда как ожидания социума были выше — раньше речь шла о дополнительных 13%.

"Мы планируем бюджет заранее, прогнозируя определенные показатели, — пояснила "Телеграфу" Оксана Жолнович. — Но по результатам последнего квартала прошлого года экономика укрепилась, инфляция оказалась ниже, чем мы рассчитывали. И, соответственно, изменилась итоговая цифра. Мы всегда говорили, что конечные цифры мы можем определить и назвать только в феврале. Мы видим отчеты, которые сдаются в январе, и по формуле делаем расчет — учитываем рост средней заработной платы, прошлогоднюю инфляцию. Итоговая цифра — 8%".

Так, Минсоцполитики подало бюджетную декларацию на 2025 год, летом должен сформировать бюджет. Но окончательная цифра индексации пенсий на март 2025 года будет известна тоже соответственно только в феврале.

В Украине ежегодная индексация пенсий считается по формуле: действующий размер пенсии + размер индексации в процентах.

Размер индексации считают как: 50% среднего показателя за три года роста зарплат +50% инфляции за прошлый год.

Больше об индексации пенсий, организации центров жизнестойкости в регионах и предоставляемых ими услугах читайте в блиц-интервью с Оксаной Жолнович, которое выйдет на "Телеграфе" в среду, 20 марта, утром.

Ранее Телеграф писал также о необходимости реформировать украинские реабилитационные центры и учреждения для детей с инвалидностью.