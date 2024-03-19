Чому все ж таки пенсії індексували на 8%? — у Мінсоцполітики пояснили підрахунки

"Телеграф" побував на Форумі "Громада для людей: місце, де хочеться жити" і отримав відповіді на ряд важливих питань для людей і про людей

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович сьогодні презентувала нові соціальні послуги і відповідала на запитання представників громад і журналістів.

Одне із них — про індексацію пенсій у березні 2024 року. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, індексація пенсій у березні 2024 року становитиме 7,9% від базової суми і в середньому зросла на 322 гривні, тоді як очікування соціуму були вищими — раніше мова йшла про додаткові 13%.

"Ми плануємо бюджет заздалегідь, прогнозуючи певні показники, — пояснила "Телеграфу" Оксана Жолнович. – Але за результатами останнього кварталу минулого року економіка покращилася, інфляція була меншою, ніж ми очікували. І, відповідно, змінились розрахунки. Ми завжди говорили, що кінцеві цифри ми можемо визначити і назвати тільки в лютому. Ми бачимо звіти, які здаються в січні, рахуємо індексацію пенсій за формулою, враховуючи збільшення середньої заробітної плати та минулорічну інфляцію. Остаточна цифра вийшла 8%".

Так, наразі Мінсоцполітики подало бюджетну декларацію на 2025 рік, влітку має сформувати бюджет. Але остаточна цифра індексації пенсій на березень 2025 року буде відома теж відповідно лише у лютому.

В Україні щорічна індексація пенсії обраховується за формулою: діючий розмір пенсії + розмір індексації у відсотках.

Розмір індексації вважають як: 50% середнього показника за три роки зростання зарплати +50% інфляції за минулий рік.

Більше про індексацію пенсій, організацію центрів життєстійкості у регіонах та надавані ними послуги читайте в бліц-інтерв'ю з Оксаною Жолнович, яке вийде на "Телеграфі" у середу, 20 березня, вранці.

Раніше "Телеграф" писав також про необхідність реформувати українські реабілітаційні центри та заклади для дітей з інвалідністю