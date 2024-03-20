В космос полетели, а в туалет ходили с лопухом: как туалетная бумага появилась в СССР

Долгое время роль туалетной бумаги исполняла обычная газета

В настоящее время туалетная бумага стала неотъемлемым предметом гигиены любого человека, однако так было не всегда. Например, в Советском союзе популярность она набрала лишь после 1969 года.

Стоит понимать, что СССР возник на руинах слабо развитой аграрной страны, где большинство людей жили в селах, а потому и не имели надобности пользоваться туалетной бумагой из-за доступности воды или лопухов. Те люди, которые переезжали в города из сел зачастую привозили с собой и привычки, а потому даже в "цивилизации" спрос на туалетную бумагу был не высоким.

С началом индустриализации все больше людей начинали переезжать из бараков в квартиры и устраиваться на работу, а потому находить лопухи становилось все труднее.

Впрочем, хоть первые упоминания о туалетной бумаге появились в СССР еще в 1937 году, однако особой популярности он не имел — люди получали небольшие зарплаты, а потому не понимали, зачем тратить деньги на то, с чем хорошо справляется обычная газета. О том, что свинцовые чернила вредны для здоровья тогда никто не задумывался, а "самая лучшая в мире медицина" не особо спешила доносить эту мысль к народу

В те времена туалетная бумага не существовала в виде рулонов, а вместо того поставлялась в виде прямоугольных листов. А вот в рулонах ее начали выпускать лишь в 1969 году и в то же время ее начали активно "пиарить".

Производством занялся Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Ленинградской области, куда привезли дорогое оборудование из Британии. Именно его сотрудники начали получать диковинку бесплатно, а затем ее начали раздавать и сотрудникам других крупных предприятий.

Чтобы сделать туалетную бумагу более популярной, ее даже начали рекламировать в кинотеатрах. В конечном итоге это принесло результаты и вскоре один завод уже не мог справиться со спросом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие странные лайфхаки были в СССР. Среди них хранение лука в рваных колготах, кирпич в сливном бачке и другие.