Соляные шахты украинского Соледара воспроизвели во вселенной Minecraft (видео)

В виртуальном путешествии игроков будут ждать сюрпризы

Крупнейшие в Европе соляные шахты украинского Соледара воспроизвели во вселенной популярной компьютерной игры Minecraft. Игру назвали Minesalt. Это стало возможным благодаря сотрудничеству UNITED24 и французского разработчика Endorah.

Об этом сообщает официальный сайт платформы UNITED24. Проект позволит собрать средства на восстановление школы, в которой до полномасштабной войны обучалось 250 детей.

"16 локаций, 500 километров тоннелей, множество интересных историй и 140 кристаллов, которые должны собрать игроки. С февраля 2023 года Соледар оккупирован россией. Цель проекта — напомнить миру о войне в Украине и собрать средства на восстановление Великокостромской гимназии, которую разрушили" – говорится в сообщении.

Персонажами игры стали амбассадоры платформы UNITED24: основатель Virgin Group Ричард Бренсон, лауреат Нобелевской премии в области физиологии или медицины Пол Нерс, актер Миша Коллинз, боксер Александр Усик, астронавт Скотт Келли, футболист Александр Зинченко, актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно. Они будут сопровождать игроков в виртуальных шахтах Соледара по сюжету игры и рассказывать интересные факты из истории места.

Кроме того, один из персонажей игры – реальный работник соледобывающего предприятия "Артемсоль" с десятилетним стажем Степан.

Амбассадоры игры

Разработчики отмечают, что хотят, чтобы как можно больше людей узнали об украинском Соледаре. Поэтому в виртуальном путешествии игроков будут ждать сюрпризы. Так в конце необходимо будет ответить на вопросы, основанные на основе увиденного в игре. 24 игрока с высоким результатом получат призы от партнеров UNITED24.

Призы за прохождение игры

1 ‒ 3 МЕСТА — XBox Series и пачки соли "Міць. Українська кам'яна" с подписью Президента Украины Владимира Зеленского

4 ‒ 5 МЕСТА — пачки соли "Міць. Українська кам'яна" с подписью Президента Украины Владимира Зеленского

6 ‒ 13 МЕСТА — пачки соли с подписями амбассадоров UNITED24

14 ‒ 19 МЕСТА — Twitch gift card на 100 $

20 ‒ 24 МЕСТА — Twitсh gift card на 50 $

Игра доступна с 21 марта, проходить ее можно неограниченное количество раз. Победителей объявят по завершении проекта. Присоединиться к проекту или задонатить можно по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как более 30 мировых звезд и послов UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки во вторую годовщину полномасштабного вторжения страны-террориста России в независимую Украину. Обращение знаменитостей было опубликовано на официальных страницах UNITED24 в соцсетях.