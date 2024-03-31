Почему женщины в СССР не снимали меховые шапки в помещениях: холод тут ни при чем

Шапка была не просто способом хранить голову в тепле

В нынешнее время люди отказались от многих популярных вещей в СССР вещей, а потому рассматривая старые фото можно найти некоторые моменты, которые сейчас вызовут удивление. Так, к примеру, на старых снимках часто можно заметить, что женщины не снимают меховые шапки в помещениях.

Как пишет Obozrevatel, причин такому поведению на самом деле несколько и они не связаны с традициями или температурой воздуха в помещении.

Статус

В условиях тотального дефицита всего, возможность достать огромную меховую шапку свидетельствовало о принадлежности к "высшему обществу". Показать, что женщина может купить дефицитный головной убор из норки или лисицы это по сути то же самое, что в сегодняшние дни похвастаться флагманским "айфоном". Также стоит отметить, что в те времена статус играл большую роль, чем сейчас, а потому и люди чаще пытались всеми силами продемонстрировать, что живут лучше соседей и знакомых.

Впрочем, даже те, кто не могу себе их позволить все равно пытались соответствовать моде, используя шапки из кролика или штучного меха.

Сохранность имущества

Кто бы что ни говорил, но воровство в Советском союзе было очень распространенным. Поэтому далеко не каждый рискнет оставить дефицитную вещь, которую просто так не достать, в общественном гардеробе, чтобы обнаружить, что ее не стало.

Но так как для женщин не составляло проблемы находится в шапках в помещениях, то они не только сохраняли ее от воришек, но и позволял лишний раз похвастаться перед публикой.

Периодически женщин пришивали к таким шапкам шнурки, чтобы закрепить их на подбородке и тем самым уберечь дорогую вещь от уличных воров.

Прическа

В советские времена особой популярностью пользовались всякие пышные прически, но носить их с тяжелыми шляпами было невозможно. Волосы быстро теряли объем, ломались и загрязнялись. Поэтому после шляпы прическа выглядела не очень-то и привлекательной.

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