Блокируют украинское, покупают российское: Польша масштабно закупает зерно из России через Беларусь

С сентября по декабрь 2023 года поляки купили у России зерна на восемь миллионов долларов США

Польша, блокируя украинские границы из-за ввоза украинского зерна, в то же время покупает огромные объемы российской агропродукции. В стране есть, по меньшей мере, три крупные компании, которые активно скупают российское зерно, а между Польшей и Беларусью постоянно курсируют сотни грузовиков на польских номерах, возящих зерновые грузы.

Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача. Именно этому расследованию хотели помешать польские полиция и спецслужбы, задержав Ткача и его оператора у польско-белорусской границы.

Среди прочего издание провело эксперимент: специальный человек позвонил по телефону польской компании, представился менеджером реально существующей белорусской фирмы и открыто предложил приобрести рапсовый шрот российского происхождения, однако под белорусскими документами. Польский менеджер согласился и попросил отправить условия поставки на электронную почту.

Такие ситуации для польского бизнеса, как оказалось, вполне нормальны. В сентябре 2023 года польское правительство после протестов фермеров запретило ввоз рапсового шрота из Украины; в то же время экспорт этого же товара из Белоруссии постоянно увеличивается.

"Для понимания, только через три месяца после введения запрета на украинскую продукцию, поляки приобрели через Беларусь рапсового шрота почти на 8 млн долларов США", — отметил Ткач.

Журналисты также обнаружили возле КПП "Кукурыки" сотни фур на польских номерах, которые безо всяких препятствий въехали со стороны Беларуси. Источник издания в польском бизнесе раскрыл схему: сначала российская агропродукция направляется в Беларусь. Там ее перегружают в специальных центрах на грузовые автомобили с польскими номерами. После этого документы происхождения подменяются на белорусские, а груз следует в Польшу по адресам крупных компаний.

Перегрузка и подмена документов осуществляется, в частности, на терминале Колядичи Государственного предприятия "БТЛЦ" в Минске. А наиболее "замазаны" в покупке российского зерна, по данным из источников издания, а также открытых и закрытых баз данных, три польские компании — Bromex, Diaspolis и Kampol Krzysztof Łużniak.

Напомним, ранее мы писали, что известный украинский журналист и руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач был задержан у польско-белорусской границы. Его вместе с оператором задержали польские правоохранители в тот момент, когда они снимали материал о транзите российских товаров через Беларусь в Польшу.

Инцидент произошел на фоне того, что на польско-украинской границе обостряется ситуация. Так, недавно польские фермеры усилили форму протеста. Они заблокировали все пункты пропуска. В некоторые дни даже пытались препятствовать прохождению поездов и задерживали пассажирский транспорт.