"Будет трудно найти им замену": в Польше рассказали, будут ли возвращать украинских беженцев

Украинские беженцы важны для рынка Польши

Правительство Польши не заинтересовано в том, чтобы поднимать вопрос возвращения украинских беженцев на родину. Вместе с тем, в стране решают вопрос их долгосрочного пребывания.

Как рассказал посол Польши в Украине Ярослав Гузы в интервью DW, его страна в вопросах беженцев займет нейтральную позицию, то есть не будет ни поощрять, ни выгонять их.

"Это вопрос решения украинских граждан, находящихся в Польше. Они будут решать возвращаться или нет", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что польские работодатели могут быть заинтересованы в том, чтобы украинцы оставались в стране, поскольку там наблюдается дефицит рабочей силы.

"Украинцы очень важны с точки зрения польского рынка труда. Я имею в виду недостаток рабочей силы. Я могу представить себе ситуацию, когда работодатель, например, трудоустраивающий украинцев, убеждает их остаться, потому что ему будет трудно найти им замену", — отметил Гузы, но добавил, что это не те вопросы, в которые намерено вмешиваться правительство.

Он также отметил, что Польша не является страной, в которой можно комфортно жить на льготах, а потому он не удивлен, что многие беженцы пытаются переехать в Германию или другие страны.

Как сообщалось ранее, около 65% всех украинских беженцев смогли найти работу в Польше, однако первое место в ЕС по этому показателю в этом плане удерживает Дания с 78%. А вот в Германии найти работу смогли лишь 25% украинцев.