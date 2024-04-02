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Работая на полставки можно получать субсидию, но есть нюанс

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Сумма субсидии в среднем превышает 1400 грн Новость обновлена 02 апреля 2024, 08:55
Сумма субсидии в среднем превышает 1400 грн. Фото yaizakon.com.ua

Совокупный доход семьи влияет на сумму субсидии

В Украине не прекращается назначение субсидий. На помощь могут претендовать люди, не имеющие соответствующего уровня для хода, чтобы полностью платить за жилищно-коммунальные услуги. Одним из условий предоставления субсидии является трудоустройство всех взрослых трудоспособных членов домохозяйства.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что даже с трудоустройством на полставки можно получать субсидию. Правда, есть одно важное условие — за человека должен быть уплачен взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Его размер не должен быть меньше минимального за три месяца в тот период, за который учитываются доходы.

В скором времени начнут назначать субсидию на неотапливаемый период — он официально стартует с 1 мая. При определении доходов домохозяйства в этот период учитывается третий и четвертый кварталы 2023 года. При этом часть доходов, например выплаты ВПЛ, на сумму субсидии не влияют.

Ранее "Телеграф" напоминал, что на сумму субсидии влияет также наличие в семье студентов. Согласно нормам, если студент проживает вместе с родителями, то за него включают в совокупный доход семьи сумму, высчитываемую из минимальной зарплаты.

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