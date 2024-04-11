Оставь надежду, всяк сюда входящий: почему гостиницы в СССР были действительно ужасными

Не все могли попасть в советскую гостиницу, а те, кто попал — могли и пожалеть

Хамское отношение к гражданам, сование носа в личные отношения, отсутствие сервиса и нормальных условий. Все это о типичных советских гостиницах времен СССР. Заметим – типичных. Отели для номенклатурной верхушки были совсем другими.

Об этом, в частности, рассказывает блогер Максим Мирович в своем блоге. Во времена Советщины в гостиницах были не только особенные сервис и интерьер, но и условия заселения.

"Если говорить о совковых гостиницах в целом, то они были типичным срезом советского общества – на бумаге было одно, на деле – другое, а говорили все о третьем. И точно так же, как и в любом другом советском учреждении, обычный гражданин не имел в гостиничной системе никаких прав – только обязанности", – отмечает блогер.

Однако, прежде чем сетовать на гостиничный сервис, туда нужно было еще попасть. Так, во времена СССР обычный гражданин не смог бы просто так снять номер в заведении. Помним, в Союзе работала плановая экономика и не было никакой конкуренции, из-за чего государственные предприятия-монополисты (в том числе гостиницы) диктовали гражданам свои условия.

Стойка администраторов

У стойки администратора гостя всегда встречала стандартная табличка "Мест нет". Все хорошо знали, что она ничего не значит. Места почти всегда были. Однако получить их можно было за определенное вознаграждение или "по протекции". Обойтись без взяток и связей могли только те, кто пользовался "броней". К ним принадлежали те, кто ездил в командировку от предприятия или завода, спортсмены, артисты или иностранцы.

Проблему с номером для рядового гражданина мог решить "презент" – пачка хорошего чая, шоколадка, бутылка коньяка. Решить вопрос могла и определенная сумма, которая проходила мимо кассы и оседала в карманах администрации. Требовать и спорить было бесполезно — своенравные товарищи натыкались на каменные лица работников гостиничной индустрии и отправлялись ночевать на вокзал.

Строгие реалии гостиничного сервиса

После того как главный бастион — стойка администратора — был взят, "гостю" выдавали ключ с массивным деревянным брелоком в виде груши. Он был нужен для того, чтобы житель, упаси бог, не забрал с собой ключ, покидая заведение. Эту деревяшку нужно было оставлять на стойке администратора после выселения.

За порогом номера гость не мог полноценно расслабиться и отдохнуть. Он сразу попадал под действие многочисленных правил, ограничивающих его буквально во всем. Но хуже всего было то, что счастливых постояльцев двухкомнатных полулюксов и обычных двухкроватных номеров могли в любой момент "уплотнить" другим жильцом.

Разумеется, никто не спрашивал, хочет ли человек, чтобы к нему подселили незнакомца. Одно радовало (а может и нет?), что в номер не могли подселить кого-нибудь другого пола. Половой вопрос вообще решался в отелях очень своеобразно. Мужчину и женщину могли поселить в один номер только при наличии штампа о браке в паспорте. Если в номер приходила девушка, она должна была оставить его до 23.00.

За соблюдением этого правила внимательно следили дежурные на этаже. Обычно это были дородные и хамовитые дамы бальзаковского возраста. Они вполне могли ворваться среди ночи в чужой номер, чтобы разоблачить гостя в нарушении распорядка, а то и в разврате. Конечно, при этом дежурная без колебаний использовала свой дубликат ключа от номера.

Остается добавить, что в гостиничных номерах было запрещено все, что только можно. Нельзя было шуметь, распивать алкогольные напитки, играть на музыкальных инструментах, иногда даже есть. Правила висели повсюду, вместе с описанием нехитрой отделки номера, о котором стоит упомянуть отдельно.

Особая атмосфера "совка"

Во времена СССР всегда было непросто приобрести хорошую мебель. Большинство граждан удовлетворяли свои желания безобразными изделиями отечественной промышленности. Но если люди имели хотя бы небольшой шанс найти что-то минимально отталкивающее, а иногда даже сносную продукцию из ГДР или Польши, гостиничные номера обставляли стандартными "монстрами" из дешевого ДСП.

Именно этот несказанно скудный стиль и стал причиной того, что до сих пор многие заставшие СССР используют выражение "как в отеле", когда хотят описать полное отсутствие уюта и эстетики в интерьере. Но этого было мало — почти все, что было в номерах, было повреждено или сломано.

Кровати могли похвастаться продавленными и зловонными матрацами, стулья были кривыми и шаткими, а кресла и диваны — отвратительно засаленными. Если на стенах были бра, то как минимум одно из них не работало. А если номер комплектовался вентилятором, то тот непременно искрил или вонял горелой проводкой.

Удобств в стандартных номерах не было – максимум умывальник. Душ и туалет размещались на этаже и были общими сразу для нескольких номеров. В дорогих люксах с собственными санузлами почти всегда отсутствовала горячая вода, а бачок и смесители непременно протекали. Конечно, ни о каких бесплатных средствах гигиены и речи не шло.

Ненавязчивый советский сервис

"Приятным" бонусом могли стать тараканы, а в худшем случае даже клопы. Дезинсекцией никто всерьез не занимался. Если клопы появлялись в какой-то гостинице, ей суждено было носить статус "клоповника" постоянно. В большинстве гостиниц СССР были кафе или даже рестораны. К сожалению, их меню не отличалось разнообразием, а еда качеством.

Котлеты из хлеба, гречневая каша, картофель пюре, серые бумажные сосиски, жидкий борщ или щи и стандартный компот из сухофруктов — вот что можно было выбрать в типичном отеле времен СССР. При этом часто оказывалось, что какой-то позиции уже нет, что еще больше ущемляло и так скромный выбор.

Советские отели "для людей"

Следует отметить, что в СССР были хорошие гостиницы. Но, как можно догадаться, они были не для всех. Так, были так называемые "цековские" отели, для представителей номенклатурной верхушки. Название было образовано от ЦК – Центральный Комитет (ЦК КПСС).

Речь об отелях типа "Москва" — для партийной верхушки или "Интурист" — для иностранцев. Это были заведения совсем из другого мира, где администраторы улыбались, а меню в ресторане занимало 2-3 страницы. Хотя даже самые лучшие рестораны при "цековских" отелях всегда проигрывали рядовым американским.

Номер люкс в отеле "Москва"

В "особых" отелях посетители любого пола могли запросто оставаться после 23.00 и даже на ночлег. Более того, по просьбе гостя администратор мог сам позаботиться о том, чтобы в номер к уважаемому человеку прислали девушек из местного "дома моделей".

Во многих таких отелях были даже собственные магазины с дефицитными товарами, в частности, элитным импортным алкоголем и сигаретами. Отели "Интурист" вообще можно было считать "государством в государстве". Они считались режимными объектами и работали там далеко не случайные люди. Почти все сотрудники "Интуристов" были внештатными или даже штатными сотрудниками КГБ и следили за гостями и их гостями. В 70-х и 80-х годах в гостиницах этой сети беспрепятственно работали фарцовщики и валютные проститутки, которых "крышевали" советские спецслужбы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как во времена СССР водители обходились без кондиционера, мультимедиа, парктроников и т.д.