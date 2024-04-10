Почему при СССР в школах учили немецкий: ответ лежит на поверхности

Ответ удивит любого

В СССР все изучали немецкий язык. Причина кроется в том, что на самом деле в начале XX века английский не был популярен. В то время немецкий и французский язык были официальными языками во многих странах Европы.

Кроме того, немецкий был языком научного сообщества, поскольку большинство научных текстов было написано именно им. Об этом рассказывает "Телеграф".

Как известно, на немецком языке проходили многие крупные международные мероприятия. В Советском Союзе он был включен в школьную программу также потому, что считался языком науки.

Его знание, по идее, должно было помочь ученику читать любую литературу в оригинале и быть образованным человеком.

Однако после Великой Отечественной войны дети не хотели учить и говорить на этом языке.

Ненависть к противнику переносилась и на школьный предмет. Кстати, ситуация была аналогичной во всей Европе — многие отказывались от изучения в школах немецкого языка. Так мир постепенно становился англоязычным.

Но чтобы предоставить школьникам выбор в изучении иностранного языка, пришлось переделывать всю систему образования.

Поэтому переход на английский затянулся, только в 70-х он стал альтернативой для учеников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем советские водители брали в дорогу соль, мыло и аспирин. Любопытно, что их использовали не по назначению.