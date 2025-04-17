Место для встреч и фотографий на память: как выглядел фонтан возле ЦУМа в Днепре и что с ним произошло

Сегодня от фонтана не осталось следа, но для многих днепрян он до сих пор живет в памяти

У каждого города есть свои особые места – архитектурные сооружения, уличные локации или элементы городского пейзажа, которые со временем становятся частью его характера, его лицом. Это могут быть не только величественные здания или памятники, но и, на первый взгляд, обычные вещи, такие как фонтан возле Центрального универмага (ЦУМ) в Днепре. Для многих жителей города он был гораздо большим, чем инженерное сооружение – это было место встреч, романтических свиданий, семейных фото и просто приятного отдыха.

Раньше мы уже показывали, каким был Днепр 45 лет назад. А теперь вспомним еще одну знаковую деталь прошлого: фонтан возле ЦУМа, который, к сожалению, не сохранился до сих пор.

Инженерная задумка, ставшая символом

Фонтан возле ЦУМа появился в 1973 году, когда продолжалась реконструкция Центрального универмага. Его первоначальная функция была вполне утилитарной: это была градирня – система охлаждения большого количества воды посредством потока воздуха. Проще говоря, он был частью системы кондиционирования самого магазина.

Но очень быстро это чисто техническое сооружение перестало быть просто техническим объектом и стало настоящим украшением центра города. Благодаря оригинальному виду и удобному расположению, фонтан стал излюбленным местом отдыха для горожан. Его окружали деревья и лавочки, а сама атмосфера способствовала неспешным прогулкам, разговорам, свиданиям и, конечно же, фото на память.

Фонтан возле ЦУМа, 1978 год. Фото из коллекции А. Волкова

Фонтан на экране и сердцах

Популярность фонтана была настолько велика, что он появлялся даже в художественных фильмах. Один из самых известных примеров – советская лента "Выйти замуж за капитана", где его можно увидеть среди городских пейзажей.

Кадр из фильма "Выйти замуж за капитана"

Также фонтан частом печатали на открытках и фотоальбомах – символический знак того, что он стал частью городской культуры.

Фонтан возле ЦУМа, 1980-е годы. Фото из коллекции Грицаенко С.Г.

В советское время он был не только техническим элементом, но и местом с собственным характером и значением. Тот, кто назначал встречу "возле фонтана возле ЦУМа", не нуждался в дополнительных объяснениях — все знали, где это.

Фонтан в 1980-е годы. Фото: Владимир Рязанов

Упадок и демонтаж

Но, как и многие символы прошлого, фонтан не смог преодолеть испытание временем. В 2000-х годах он начал все чаще выходить из строя. Вода в нем исчезала, механизмы засорялись, а внешний вид постепенно терял привлекательность.

В 2011 году фонтан обнесли забором, а уже в следующем году, в 2012-м, его окончательно демонтировали.

Карусель на месте, где когда-то был фонтан. Фото dp.vgorode.ua/Анна Покровская

На месте, где когда-то был фонтан, установили французскую карусель.