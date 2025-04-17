Сколько будут стоить обычным американцам тарифные эксперименты Трампа: названа цифра

Более всего пострадают американские семьи, имеющие низкие доходы, поскольку цены вырастут даже на предметы повседневного потребления.

Тарифные "эксперименты" президента США Дональда Трампа могут дорого стоить рядовым американским гражданам. По предварительным подсчетам, среднестатистическая американская семья из-за тарифной политики Вашингтона будет дополнительно тратить не менее 4700 долларов в год.

Об этом пишет американское издание The Hill со ссылкой на данные анализа, проведенного Лабораторией бюджета Йельского университета. Отмечается, что при реализации предложения Трампа обложить весь импорт в США пошлиной в 10% в среднем каждое американское домохозяйство потеряет примерно 4700 долларов.

Больше всего пострадают американские семьи, имеющие низкие доходы. Из-за Трампа будут почти на все расти цены: например, в США автомобили могут подорожать в среднем на 4,5 тысячи долларов, продукция высокотехнологичных компаний, вроде Apple – на сотни долларов. Увеличатся цены также на предметы повседневного потребления – одежду и еду. В целом тарифная политика Трампа принесет американским гражданам много финансовых проблем при отсутствии реальных "плюсов" в краткосрочной перспективе.

Напомним, что фондовые рынки всего мира обрушились после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы на импорт, а Китай ответил зеркальными пошлинами. Кто на самом деле зарабатывает миллиарды на этом хаосе, приведут ли тарифы к "процветанию Америки", как обещает Трамп, и какие отрасли экономики пострадают больше всего — узнал "Телеграф", пообщавшись с ведущими экономистами.

Кстати, доллар США теряет свои позиции на мировых рынках после указов Трампа по пошлинам на импорт. Стоимость американской валюты снизилась на 0,2% и достигла самого низкого уровня с октября прошлого года. Эксперты рекомендуют украинским владельцам доллара делать что-то со своими запасами: неприбыльным доллар точно не станет, но всякое может случиться.