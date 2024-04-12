Украинские корни покорителей космоса: четыре американских астронавта и единственный космонавт Польши

Выходцы из Украины, летавшие в космос под звездно-полосатым флагом, внесли весомый вклад в развитие астронавтики.

В День космонавтики — 12 апреля — "Телеграф" решил вспомнить всемирно известных иностранных космонавтов с украинскими корнями.

Джудит Резник. Одна из 8000 претендентов

Дедушка Джудит Резник, четвертой женщины в мире, совершившей орбитальный космический полет, был родом из Киева, родители — выходцы из Украины.

Она никогда не собиралась стать астронавтом. Джудит блестяще училась, имела хорошую работу – инженера-биомедика в лаборатории нейропсихологии Национального института здоровья. В интервью 1981 года Джудит сказала, что решила подать заявку из прихоти, узнав, что в программу принимают женщин.

Джудит Резник говорили, что у нее нулевые шансы стать астронавтом. Она стала и облетела Землю 96 раз

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ей сказали: у тебя нулевые шансы. Джудит не умела пилотировать, так что о каком космосе могла идти речь? Однако те, кто сдается при первом препятствии, не становятся астронавтами.

Джуди не сдалась: позвонила другу детства, который был классным пилотом, и тот научил ее летать. Джуди сдала три сложных профессиональных теста на максимальный балл и снова обратилась в NASA. На тот момент заявок было более 8 000, мест — 36, женщин планировали взять шесть. И Джуди стала одной из них.

Она готовилась к полету в космос в кругу женщин, также ставших легендарными астронавтками – Салли Райд, которая впоследствии стала первой американкой в космосе (а могла бы полететь Резник); Кэтрин Салливан, первая женщина, вышедшая в открытый космос; Шеннон Люси, первая женщина, посетившая космическую станцию "Мир"; Маргарет Рэя Седдон, участница трех полетов космического корабля "Шаттл"; Анна Ли Фишер, замужем за астронавтом Биллом Фишером и первая мать, побывавшая в космосе.

Во время первого полета в космос 1984 Джудит Резник облетела Землю 96 раз. Полет продолжался 144 часа 57 минут.

Она проводила сложные эксперименты на орбите, через манипулятор дистанционного управления развернула 31-метровый солнечный парус, разработанный для улавливания солнечной энергии.

Второй космический полет Резник должна была совершить на борту космического корабля "Челленджер". Этот полет 1986 года увлек воображение людей во всем мире не только потому, что летит женщина-астронавт (что все еще было новинкой), но и потому, что в этом полете должен был участвовать Криста Маколифф, учитель из Конкорда, штат Нью-Гэмпшир, избранный для участия в проекте "Учитель в космосе" в 1985 году.

Итак, большая аудитория – многие из которых были детьми, – настроилась увидеть, как шаттл взлетает из космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. Это был десятый полет "Челленджера". Его задачей было изучение пролета кометы Галлея, а также развертывание спутника, обеспечивающего постоянную связь с орбитальными космическими кораблями.

Маколифф должен был из космоса преподавать, давая студентам возможность посмотреть изнутри на жизнь астронавта, а другой член экипажа, Рональд Макнейр, планировал первым сыграть в космосе на саксофоне.

Команда, отобранная для десятой миссии "Челлинджера"

К сожалению, чуть больше, чем через минуту после взлета произошла трагедия. Шаттл взорвался. Джудит погибла вместе со всеми членами команды.

В честь Джудит Резник назван лекционный зал Университета Мэриленда и несколько государственных школ. Ее имя носит кратер на обратной стороне Луны.

Ее брат Майкл Резник и другие члены семей астронавтов "Челленджера" положили начало Центру "Челленджер", чтобы стимулировать интерес детей к космосу.

Гайдемар Стефанишин-Пайпер. Почти 12 дней на орбите

Американская астронавтка и, судя по ее заявлениям, борец за права женщин в космической отрасли, Гайдемар Стефанишин-Пайпер по происхождению — украинка. Ее отец был уроженцем Львовской области.

Гайдемари Стефанишин-Пайпер

В 1996 году она была принята в корпус астронавтов NASA-16. Только в 2006 году в составе первой космической миссии STS-115 она отправилась на Международную космическую станцию. Целью задачи было установить новые солнечные батареи и заменить оборудование. За эту миссию отвечала Гайдемари.

В 2008 году она приняла участие в миссии STS-126. Требовалось провести работы по обслуживанию и дооснащению на наружной поверхности станции – то есть работать в открытом космосе. Общее время, проведенное вне Земли, составило 11 дней 19 часов 6 минут и 35 секунд.

В 2007 году Гайдемар побывала во Львове. Вот несколько тезисов из ее интервью "Общественному".

"Я знаю, что в Украине стать астронавтом гораздо сложнее, потому что ваше космическое агентство не так велико, как NASA. Но я не сомневаюсь, что когда-нибудь в будущем Украина выберет еще одного космонавта, и я очень надеюсь, что они выберут женщину".

"Для NASA важно техническое образование. Так же важно, как вы его реализуете на практике и поможет ли ваш опыт вам в космосе. Я служила на флоте, потому что они заплатили за мое обучение в колледже. Там я стала водолазом. А выход в открытый космос очень напоминает работу под водой".

"Женщинам, которые хотели бы стать автронавтками, я бы рекомендовала получать образование инженера. Не биолога, не химика. Именно с инженерным образованием у вас будет больше шансов".

8 октября 2019 года Гайдемари во второй раз посетила Украину. В этот раз она выступила с лекциями в учебных заведениях Харькова, Киева, Житомира и Львова. Надеемся, что это был не последний ее визит.

Роберта Линн Бондарь. Первый невропатолог в космосе

Будущая астронавтка и ученая Роберта Линн Бондарь родилась в Канаде в семье этнических украинцев – ее родители были родом из Прикарпатья. Она прекрасно понимает украинский язык и общается на нем.

Роберта Линн Бондарь — астронавтка, врач, фотограф

Когда Бондарь была маленькой, мать делала ей особое угощение. "Я ела "пирог мечты" и загадывала желание – быть космонавтом", — вспоминала она.

Астрономией увлеклась еще со школы. Хотя по специальности она невропатолог – окончила докторантуру в Торонтском университете. У Роберты есть собственный рекорд — она является первым врачом-невропатологом, побывавшим в космосе.

Решив стать астронавтом, Бондарь выучилась пилотировать самолеты. В отряд астронавтов ее причислили в 1984 году. А полет в космос совершила в 1992.

Роберте удалось завоевать мировое признание не только как женщине-астронавту, но и как профессиональному врачу. Даже в космосе основной фокус ее внимания был на изучении влияния микрогравитации на организм человека. Над этим она продолжила работу и когда через восемь дней вернулась на Землю.

Бондарь искала финансирование для продолжения своих исследований космических полетов и их влияния на человеческий организм и работала в Университете Райерсона в Торонто и Западном университете в Лондоне, Онтарио, до того, как ее программы были закрыты.

Роберта является почетным доктором в более чем двадцати высших вузах США и Канады, членом Конгресса украинцев в Канаде. Женщина всегда любила фотографировать, так что со временем стала профессиональным фотографом природы, путешествовала вокруг света от пустыни Сахара до Арктики и публиковала свои фото в многочисленных книгах.

Брюс Мельник. Шесть заявок в NASA за 10 лет

Брюс Эдвард Мельник – еще один настойчивый мечтатель, а по итогу – американский астронавт украинского происхождения. Он осуществил две успешные космические миссии, участвовал в разработке и испытаниях новых космических кораблей и систем, а также является автором многочисленных научных работ и популярных книг о космосе.

Брюс Мельник – летчик-испытатель, астронавт

Брюс родился 5 декабря 1949 г. в Нью-Йорке. В 1978 был избран NASA кандидатом в астронавты.

В интервью американским медиа он рассказывал, что подавал запросы в NASA на участие в подготовке астронавтов шесть раз. Пять раз ему отказывали – не хватало летной квалификации.

"Потом, получив полную квалификацию пилота, я смог пройти все тесты – физиологические, психологические, физические и психические – которые NASA включает в собеседование", – рассказывал американским медиа астронавт. Это собеседование длилось неделю.

Но это были цветочки. Дальше будущих астронавтов ожидает двухлетняя базовая подготовка. "А потом, когда вас отберут для полета (это еще один этап), вы проживете год, тренируясь исключительно для этого полета. Вы прорабатываете любую непредсказуемую ситуацию, проблему — все, с чем вы гипотетически могли бы столкнуться в полете", – говорил Брюс Мельник.

Но какими бы крутыми ни были симуляторы полета, они не могли сравниться с реальностью: "Вдруг ракетоносители вспыхивают со взрывом, это как пинок под зад. Вы вжаты в сиденье, пока не достигнете уровня трех перегрузок. Вам трудно говорить, тяжело дышать, вдруг мгновенно — пуф! — и вы свободно плывете в невесомости".

В 1992 году Брюс Мельник принял участие в своей второй космической миссии как член экипажа космического челнока "Колумбия" STS-50. Она была посвящена исследованию влияния микрогравитации на живые организмы и изучению космического пространства. Мельник совершил два выхода в открытый космос на этой миссии, установив новый рекорд продолжительности пребывания в открытом космосе.

Мирослав Гермашевский. Польский космонавт из Украины.

Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский отличался отличным чувством юмора. Ему настолько надоели вопросы сторонников теории плоской Земли, что в одном из интервью подтвердил: да, плоская, как блинчик. Он хотел, чтобы от него отстали и ставили профессиональные вопросы. Но приверженцы теорий заговоров радостно разнесли его ответ по мировым СМИ. Со всей серьезностью.

Мирослав Гермашевский, бригадный генерал, первый польский космонавт

Однако история семьи Мирослава Гермашевского начиналась трагически. Он родился 15 сентября 1941 года в польской семье в оккупированном немецкими нацистами селе Липники под Березным Ровенской области. 18 членов его семьи погибли во время Волынской трагедии.

Поскольку села больше не осталось, Мирослав в 2000-х годах приезжал в Березное. Не найдя могилы отца, космонавт рассыпал цветы по всему кладбищу. В июне 2013-го снова побывал в Березном, принял участие в открытии памятника полякам, похороненным на римско-католическом кладбище, где похоронен и его отец.

1945 семья Гермашевских была перемещена, как и многие другие, на территорию Польши.

Гермашевский стал национальным героем благодаря своему полету в космос. В течение девяти дней в июне и июле 1978 года он и советский космонавт Петр Климук облетали Землю на космическом корабле "Союз-30", пристыковавшемся к орбитальной космической станции "Салют-6". Они обогнули земной шар 126 раз.

Этот полет был возможен только для стран, проявлявших подлинную или показательную лояльность к Москве. Поэтому Польше пришлось бороться за право отправить на орбиту своего космонавта.

Это было настолько важное событие для Польши, что Национальный банк Народной Республики в 1978 году ввел в обращение монету 20 злотых, посвященную полету первого польского космонавта.

В интервью польской газете Rzeczpospolita в 2018 году Гермашевский сказал, что его величайшим страхом во время полета было то, что их космический корабль столкнется с метеоритом.

После возвращения на землю космонавт продолжал занимать руководящие должности в ВВС Польши до 2001 года. В 2022 году Мирослав умер на 82 году жизни.