Сколько действительно стоит "миллиард от Parimatch"? Налоговая насчитала 23 млрд долга

Реальных долгов "Париматч" хватило бы, чтобы купить несколько десятков F-16

Помните прошлогоднее августовское сообщение о якобы добровольной оплате подсанкционным букмекером "Париматч" (Parimatch) 1 млрд грн, в счет задолженности компании по налогам перед бюджетом Украины? Тогда "Телеграф" выдвигал несколько версий, одна из которых предполагала, что это было сделано, чтобы публично "откупиться" и облегчить последствия текущих уголовных производств в отношении компании и ее владельцев.

Так вот, "Телеграф" обнаружил реальную сумму долга, который, по мнению Государственной налоговой службы, ООО "Париматч" задолжала бюджету. И это не "жалкий" миллиард гривен. Речь идет о более чем 23 млрд гривен штрафа. По нынешнему курсу это около 560 млн долларов, которых хватит, чтобы приобрести не один десяток F-16.

Известно об этом стало из решения Киевского административного суда от 7 марта 2025 года. Из материалов судебного заседания следует, что ГУ ГНС была проведена проверка деятельности ООО "Париматч" относительно соблюдения компанией требований налогового и иного законодательства за период с 2021 года по 13 марта 2023. По результатам проверки ГНС установлен ряд нарушений со стороны ООО "Париматч" и принято, среди прочих, налоговое уведомление-решение от 13.06.2024 №0539440707.

Согласно этому уведомлению-решению относительно ООО "Париматч", цитируем, "применена сумма штрафных (финансовых) санкций (штрафов) и/или пени, в том числе за нарушение срока расчета в сфере внешнеэкономической деятельности в размере 23 287 650 275,41 грн.".

Интересно, что штрафные санкции ГНС были применены как раз в период, когда "Париматч" пытался через СМИ убедить всех, что заплатив миллиард гривен налогов он, вроде бы, больше ничего не должен государству.

Пока букмекеру удалось выиграть суд первой инстанции, но ГНС не оставила надежду выбить из него эти деньги и подала апелляцию. Из решения Шестого апелляционного административного суда, датированного 4 апреля 2025 года, известно, что он решил истребовать все материалы у суда первой инстанции для принятия решения об открытии апелляционного производства.

Следует упомянуть, что с марта 2023 года Parimatch попал под санкции, у него отобрали лицензию и он официально, якобы, прекратил деятельность в Украине. Осенью 2024 года появились сообщения об изменении владельцев "Париматч". Дочь известного "авторитета" в игровой сфере Эдуарда Швиндлермана Екатерина Белорусская, которая была официальным контролером мажоритарной доли Parimatch Group, продала свою долю своему деловому партнеру Сергею Портнову и покинула игровую индустрию.

В то же время известно, что еще один совладелец "Париматч", Никита Измайлов, длительное время находящийся в поле зрения украинских правоохранительных органов, может попасть еще и на глаза британской Фемиды. Как писало издание UK Times в статье от 21 сентября, Измайлов, который в Украине проходит по уголовному делу "Спортбанка" по статьям об отмывании денег и даже о госизмене, имел общий бизнес в Великобритании – стартап SteadyPay – с бывшим заместителем председателя правления российского Газпромбанка.

Между тем, в публичном поле все чаще появляется информация о возможности "реинкарнации" в Украине Parimatch под другим брендом. Так, в этом контексте канал "Грязные игры" журналиста Сергея Лямца упоминал онлайн-казино Gorilla (лицензированное в Украине онлайн-казино, — ред. ), программный код страницы которого дублирует аналогичный в Parimatch.

Также о "клоне" Parimatch писал и журналист Сергей Иванов, по его версии реинкарнацией "Париматч" стал букмекер Parik24 (сейчас поисковик выдает множество сайтов с таким названием по разным адресам, но в реестре онлайн-казино – такое название отсутствует, — ред.).

Напомним, что в декабре 2024 года был принят закон, по которому с 1 апреля 2025 года ликвидируется предыдущий регулятор игорного рынка КРАИЛ, а на его месте создается новый уполномоченный орган, регулирующий игорный рынок Украины.

Также в декабре 2024 года был арестован руководитель КРАИЛ Иван Рыжий, а 14 января 2025 года задержан наиболее одиозный член КРАИЛ Евгений Яхния. Обоим инкриминируют работу в интересах казино и сотрудничество с государством-агрессором.

Постановлением от 21 марта 2025 года определено, что новым игорным регулятором станет Государственное агентство ПлейСити. Распоряжением от 8 апреля 2025 года председателем ПлейСити назначен Геннадий Новиков, ранее работавший в должности заместителя председателя аппарата Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

"Телеграф" направил просьбу к новому руководителю регулятора игорного рынка прокомментировать вопрос о возможном "возрождении" на рынке санкционированных ранее букмекеров, среди которых и "Париматч", и ожидает ответ.