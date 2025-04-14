Были пьяны. В Киеве копы нашли парней, которые слушали российскую музыку после обстрелов Сум (фото)

Родители нарушителей также привлечены к ответственности

Парни, которые слушали российскую музыку в центре Киева после удара по Сумам, давали показания полиции. Сейчас Служба безопасности Украины работает с молодыми людьми.

Об этом сообщили в полиции Киева. Там отметили, что они привлечены к административной ответственности.

Правоохранители установили личности всех нарушителей – это двое 17-летних местных жителей, а также 20-летний житель Киевщины. Свои действия они объясняют тем, что находились в состоянии опьянения, ведь накануне употребляли алкогольные напитки, которые приобрел старший товарищ.

"Полицейские составили на юношей административные материалы по статьям 173 (Мелкое хулиганство) и 178 (Распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения) КУоАП. Родители нарушителей также привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП). Сейчас с молодыми людьми работают сотрудники Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Женщина в Киеве на Контрактовой площади подошла к группе молодых людей, которые на Контрактовой площади распивали спиртные напитки и громко слушали российскую музыку. Она попросила сделать потише и напомнила, что в Сумах был прилет. В ответ парень начал смеяться в лицо автора видео. В комментариях к публикации люди услышали даже гимн России.

После огласки в соцсетях, страницы ребят нашли. Некоторые из них находились на Контрактовой площади.

Пользователь "Resistoriante_" изложил в сторис вою позицию. Он написал, что не несет ответственности за людей, включавших музыку. По его словам, они просто проходили мимо.

Молодой человек утверждает, что наоборот якобы вырывал из рук телефон, чтобы противодействовать этому. Он также заявил, что российский рэпер "Фараон", который выбрал позицию молчания, игнорирует тему российской агрессии и не осуждает путинский режим — это его любимый исполнитель.

Ранее "Телеграф" писал, что в ресторане в Прикарпатье произошел языковой скандал.