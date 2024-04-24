Вода по цене золота: сколько заплатим в мае за водоснабжение

В некоторых маленьких городах цены на воду взлетят

С мая текущего года в некоторых городах Украины повысятся тарифы на водоснабжение и водоотвод. При этом правительство, почти год назад, запретило НКРЭКУ повышать цены в крупных городах, а именно в областных центрах.

Запрет не охватывает водоканалы в небольших городках и поселках. Уже в мае стоимость услуг в некоторых из них вырастет почти на 40%.

"В городе Прилуки Черниговской области стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода для потребителей местного коммунального предприятия "Прилукитепловодоснабжение" выросла на 14,46 гривны (на 37%). Эти новые тарифы были утверждены на заседании исполкома 16 апреля", — сообщает издание Politeka.

Теперь в Прилуках, согласно новым тарифам, стоимость водоснабжения вырастет с 13,55 до 19,88 гривны (на 46%), а водоотвод — с 24,67 до 32,80 гривны (на 32%), общая сумма будет составлять 52,68 грн вместо 38,22 грн.

Схожая ситуация и в городе Чортков Тернопольской области. Там местный водоканал "вынужден был корректировать тариф исключительно в двух составляющих: из-за существенного роста стоимости электроэнергии и роста минимальной заработной платы".

"Скорректировали тариф на услуги по водоснабжению и водоотводу для абонентов "Чортковского водоканала". С 1 мая водоснабжение будет стоить 42,25 грн за 1 м3, водоотвод — 25,77; вместе — 68,02 грн", — сообщили в Чортковском горсовете.

Вырастет тариф и в городе Люботин Харьковской области. Об этом сообщается на сайте городского совета. Отмечается, что цена повысится из-за значительного роста стоимости электроэнергии. Так, для бытовых потребителей тариф вырастет на 21,6% — до 38,16 грн за кубометр; для бюджетных организаций – на 7,1% – до 69,96 грн, а для других потребителей – на 2,6% – до 90,48 грн за кубометр.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, куда обращаться украинцам в случае повреждения счетчика на воду и чего ни в коем случае делать нельзя.