Эмансипация по-советски: какими были самые "женские" профессии в СССР (фото)

Жизнь в Советском Союзе сладкой не назовешь

Во времена СССР, когда просто не было понятия частного капитала, рейтинги разных профессий несколько отличались от нынешних. Так же как сильно отличалось отношение к рабочим в целом. При этом существовали специальности, на которых работали преимущественно женщины и считались непрестижными из-за низкой зарплаты или квалификации работниц.

"Телеграф" сделал подборку самых "женских" профессий в СССР. Увидеть на таких работах мужчину было редкостью.

Укладчицы шпал, асфальта и чернорабочие

В Советском Союзе, особенно после Второй Мировой войны, катастрофически не хватало мужчин (мясные штурмы во время войны сказались), поэтому и приходилось женщинам занимать совсем несвойственные им ниши. Эмансипация в СССР выглядела очень странно: женщинам досталась практически вся неквалифицированная и тяжелая работа.

Вкладчики шпал

Наверное, только существование норм по подъему веса оградило женщин от профессии грузчика. Впрочем, им вполне хватило освоения специальностей асфальтоукладчицы и шпалоукладчицы. Работа тяжелая, а платили за нее копейки.

Дорожные работы

А весь цинизм совковой пропаганды заключался в том, что вовлечение женщин в тяжелый труд в Советском Союзе называли "освобождением от всех видов эксплуатации". "Освободили", чтобы сделать рабами на самых тяжелых работах.

Уборщица

Наверное, не было в Советском Союзе более попираемой профессии, чем уборщица. Считалось, что туда идут только неудачники, ничего не умеющие в жизни, кроме как ялозить тряпкой по полу. Да и зарплата у уборщиц, даже в советское время, была копеечной.

Дворничиха

Профессия дворника считалась несколько престижнее, чем профессия уборщицы. Наверное потому, что работа была "во благо общества". При этом работать на улице было, конечно, сложнее, а зимой приходилось еще и снег отбрасывать. Зарплата тоже была небольшой, правда иногда таким работникам принадлежала служебная квартира от тогдашнего ЖЭКа.

Продавец

Любой, кто застал времена СССР, не даст соврать — увидеть за прилавком магазина мужчину было чем-то нереальным. В торговлю шли по большей части женщины. При этом, в зависимости от магазина, работа эта могла иметь определенные бонусы. Так, работницы в мясных или колбасных магазинах точно не выстаивали километровые очереди за палкой "Докторской".

Также считалось, что в торговлю идут те, у кого не хватает мозгов, чтобы учиться. Да и зарплаты были не очень. Но все это в советскую эпоху компенсировалось доступом к дефицитным продуктам и товарам. Продавцов не слишком уважали, но многие пытались с ними дружить, чтобы иметь возможность получать дефицит.

Почтальон

Почтальоны получали деньги за ежедневное таскание тяжелых сумок с почтой и пенсией. В советское время люди выписывали прессу целыми пачками, активно писали друг другу письма, а пенсию разносила именно почта. Так что таскали на себе почтальоны немало килограммов с самого утра. Правда, был один плюс — работали почтальоны обычно только до обеда.

Воспитательница в детском саду

В советское время, чтобы стать воспитательницей, достаточно было закончить дошкольное отделение педучилища или годовые курсы. Платили воспитателям копейки, а работать с детьми было нелегко. К тому же по работе приходилось постоянно писать отчеты, искать подходы к трудным детям и их родителям, дрожать перед заведующей и разными комиссиями… В общем, шли в эту профессию либо по призванию, либо если не было других вариантов.

Нянечка

Нянечки были повсюду – в больницах, детских учреждениях, санаториях и других учреждениях. Выполняли они самую неквалифицированную работу — мыли пол, разносили еду, убирали за пожилыми людьми… Зарплаты были кот наплакал, правда, няни часто имели доступ к разным блюдам на кухне, а в больнице могли подрабатывать уходом за лежащими пациентами. Образования для этой профессии не требовали, так что в няне могла устроиться и совсем молодая девушка.

Домохозяйка

Сложная и часто неоплачиваемая профессия. Во-первых, на одну зарплату мужчины вытащить семью было сложно. Во-вторых, в СССР достаточно строго относились к тунеядцам. До поры до времени, если у тебя не было детей до четырнадцати лет, то угрожала уголовная ответственность. В-третьих, отношение в обществе к хозяйкам было, мягко говоря, отрицательным.

Позже в СССР были приняты законы, урегулировавшие отношение к домохозяйкам. Однако, среди общества такая деятельность все равно считалась тунеядством.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, почему женщины в СССР не снимали меховые шапки в помещениях. Дело не в том, что им было холодно.