"Слила" его на всю страну: что известно о женатом любовнике блогерши Анны Алхим и как он выглядит

Скандальная блогерша устроила "слив" любовника после поста его жены

Анна Алхим — опальная украинская блогерша из Днепра, которая летом 2024 года оскандалилась после удара россиян по Охматдету, продолжает будоражить украинское общество. В этот раз девушка устроила очередной скандал, "слив" своего женатого любовника.

"Телеграф" расскажет подробности любовной истории Анны Алхим и покажет, как выглядит тот самый уже не тайный любовник блогерши.

Анна Алхим и ее (не) тайная любовь

Блогерша Анна Алхим несколько лет тайно крутила роман с женатым бизнесменом. Как рассказывала девушка, она действительно была в него влюблена и хотела с ним семью. Однако он не захотел уходить от жены и дочери к любовнице.

Анна Алхим и Константин Валеулин

В подкасте Василия Тимошенко месяц назад Алхим рассказала, что очень любила его, это были весьма эмоциональные отношения, которые продолжались почти два года, но они расстались из-за того, что ей надоело ждать, когда он уйдет от жены. Они несколько раз сходились, ссорились, расходились и снова мирились, и 31 декабря 2024 года окончательно порвали.

И вот на днях жена любовника выложила романтичное фото с мужем и рассказала о своем счастье. "Семья и любовь — это не всегда тишина, но всегда вместе", — подписала фото она. Анна Алхим это увидела и разозлилась — решила "слить" любовника, представив его публике и показав фото с ним.

Константин Валеулин с женой Дарьей

Женатым возлюбленным блогерши Анны Алхим оказался харьковский бизнесмен Константин Валеулин. Известно, что он президент инвестиционно-промышленной группы AES Group, как указано в его Facebook. У него есть жена Дарья и юная дочь. Судя по всему, именно о нем и расставании с ним говорила Алхим в подкасте.

Анна Алхим и Константин Валеулин

Анна Алхим и Константин Валеулин

На откровения блогерши в своем Instagram сдержанно отреагировала Дарья — жена Константина Валеулина. Девушка написала:

"Я долго думала, стоит ли что-нибудь говорить. Я никогда не искала дешевой популярности, хайпа или сострадания. Я знаю, кто я. Я знаю, чего стоит. И мне не нужно выставлять свою боль напоказ. Но недавно чужая подлость и ущербность вынесли на показ историю, которая должна была остаться между взрослыми людьми, стала темой для чужих сплетен, чужого веселья и чужого осуждения. Я пишу сейчас, чтобы поблагодарить каждого, кто вместе со мной считает, что сила — не в криках и разоблачениях, а в умении сохранить лицо, сердце и себя. Спасибо за способность сочувствовать, а не осуждать"

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Что сделала Алхим после скандала?

Анна Алхим продолжает делиться своими эмоциями от этого скандала в Instagram-сторис в присущей ей манере — эмоционально и с матюками. Девушка отвечает хейтерам, оправдывая себя тем, что она свободная женщина и вправе делать, что хочет, чего не скажешь о её уже бывшем любовнике.

Однако в то же время Алхим решила не упускать такого хайпа и заработать на нем, причем придумала уже несколько идей, некоторые из которых начала воплощать в жизнь. Так, Анна предложила богатым мужчинам своей персоной и подобным скандалом посодействовать в "раскрутке", если ему нужна известность.

Также она заинтриговала фолловеров своим новым курсом, который собирается сделать на тему отношений и любовных треугольников. И хотя курс еще не готов, уже начала как бы продавать его. А еще Анна Алхим начала продавать футболки со своим лицом на иконе, представляя это, как "оберег от любовниц".

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