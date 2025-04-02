Зеленский анонсировал переговоры о размещении миротворцев в Украине: когда они состоятся

Соответствующая договоренность была заключена во время третьего саммита "коалиции желающих" в Париже

В ближайшее время Киев будет принимать первую встречу стран, готовых разместить на украинской территории миротворческий контингент в случае потенциального прекращения войны между Украиной и российским режимом. Она состоится 4 апреля, договоренность о проведении встречи была заключена во время третьего саммита "коалиции желающих".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. По его словам, на встрече будут присутствовать представители исключительно военных ведомств стран, и это будет "первая глубокая встреча".

"Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу военных команд нескольких стран, узкого круга, тех, кто готов разместить контингент в том или ином виде. Потому что есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море. Это будет первая глубокая встреча, раньше были консультации. Я думаю, мы увидим некоторые разъяснения, некоторые детали", – сказал президент.

Зеленский добавил, что базироваться встреча представителей государств будет в первую очередь на "подготовленных позициях украинской стороны". Соответствующая договоренность была заключена во время третьего саммита коалиции желающих в Париже.

Отметим, что Германия не исключает своего участия в возможной миротворческой миссии в Украине, если это станет результатом переговоров о прекращении войны. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время встречи с журналистами 27 марта. Его позицию поддержал и министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Ранее "Телеграф" писал о том, что попытки Франции и Великобритании убедить европейских партнеров в необходимости отправки военных сил в Украину пока не нашли широкой поддержки. Лидеры стран Европы не спешат брать на себя обязательство по участию в такой миссии.