Прекращения огня не будет: Россия отвергла сделку с США

Москва не готова подписывать сделку с Вашингтоном

Россия отказывается от соглашения с США относительно прекращения огня в Украине. В Кремле считают, что их "главное требование" не будет выполнено в текущем проекте соглашения.

Об этом рассказал в интервью одному из российских СМИ заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова передает Reuters.

"Мы очень серьезно относимся к моделям и решениям, предлагаемым американцами, но мы не можем принять все это в нынешнем виде. Насколько мы видим, в них сегодня нет места нашему главному требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта. Оно полностью отсутствует, и это необходимо преодолеть", — сказал Рябков.

Он не стал говорить о том, что именно в Москве считают "главным требованием". Однако в целом пока Россия не показала готовности умерить аппетиты и по прежнему хочет:

в "минимальном варианте" — четыре области и Крым, а также отказ Украины от НАТО;

в "максимальном варианте" — контроль над всей Украиной.

Президент США Дональд Трамп изначально занимал более благосклонную к России позицию, пытаясь позиционировать себя как посредника на переговорах. Однако 30 марта он сказал, что "очень зол" на Владимира Путина из-за нежелания подписывать соглашение о прекращении огня, а потому даже пригрозил ввести санкции против стран, которые покупают нефть у России.

Несмотря на это, Трамп все еще остается в иллюзиях относительно Кремля, а эксперты считают, что его громкие заявления закончатся ничем.